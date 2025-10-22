Дети будут в восторге: вы даже не подозревали, что в Киеве есть уникальный музей игрушек
- Государственный музей игрушек в Киеве насчитывает около 10 тысяч экспонатов, в частности технические игрушки, народные игрушки, куклы и мотанки.
- Входной билет для взрослых стоит 80 гривен, для детей, студентов и пенсионеров - 50 гривен, а дети до 5 лет и другие льготные категории могут посетить музей бесплатно.
Это место демонстрирует любимые игрушки наших дедушек и бабушек. Его уникальность в том, что здесь можно воочию увидеть, как менялось изготовление детских развлечений в течение многих лет – и это действительно бесценно.
В Киеве расположен Государственный музей игрушек – чрезвычайно интересное место, где можно увидеть, как менялись детские игрушки в разные периоды истории. Чтобы узнать больше деталей об этой локации, читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Vseosvita.ua.
Чем особенный Государственный музей игрушек в Киеве?
Государственный музей игрушек в Киеве – это одно из самых интересных и уникальных мест столицы, где каждый может окунуться в мир детства. Посетив музей, вы можете узнать немало интересных фактов об истории игрушек. Коллекция музея формировалась в течение более 70 лет и сегодня насчитывает около 10 тысяч экспонатов.
Здесь представлены игрушки, которыми когда-то играли наши дедушки и бабушки и родители современных детей. Среди экспонатов: технические игрушки (машины, самолеты, экскаваторы), настольные игры (лото), народные игрушки (глиняные погремушки, соломенные бычки, деревянные каталки), а также куклы и мотанки.
Особого внимания заслуживают авторские работы кукольников советских времен и коллекция украинской народной игрушки, поражающая красочностью и самобытностью. В музее можно увидеть игрушки разных десятилетий: от кукол-милиционеров и первых трансформеров 30-х годов до заводных животных и кукла-кувшинка 60-х.
Сегодня в музее действуют три постоянные выставки: "История игрушки", "Украинская народная игрушка" и экспозиция авторских работ, которые существуют в единственном экземпляре. Кроме того, здесь можно увидеть уникальные промышленные образцы: старинные швейные машинки, игрушечные утюги, действующую модель паровой машины, первую искусственную елку из куриных перьев и игрушечную железную дорогу с инициалами Сталина.
Как выглядит Государственный музей игрушек: смотреть видео
Посещение Государственного музея игрушек стало настоящим путешествием в прошлое, полным теплых воспоминаний и новых открытий. Ведь каждый из нас имеет свою любимую игрушку, которая хранит частичку детства.
Какова стоимость билетов, график работы и адрес расположения музея?
Как отмечает Myzeyigrashki на своей странице в инстаграме, входной билет для взрослых стоит 80 гривен. Дети, студенты дневной формы обучения и пенсионеры могут посетить музей по льготной цене 50 гривен. Дети до 5 лет, дети-сироты, люди с инвалидностью и участники боевых действий имеют возможность посетить музей бесплатно. Для организованных групп от 10 человек предусмотрено экскурсионное обслуживание стоимостью 30 гривен с человека. Стоимость индивидуальной экскурсии составляет 300 гривен.
График работы:
- Понедельник – выходной
- Вторник – с 10:00 до 18:00
- Среда – с 10:00 до 18:00
- Четверг – с 10:00 до 18:00
- Пятница – с 10:00 до 18:00
- Суббота – с 10:00 до 18:00
- Воскресенье – выходной
Адрес расположения: Кловский спуск 8, Киев, Украина.
