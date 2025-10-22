В Киеве расположен Государственный музей игрушек – чрезвычайно интересное место, где можно увидеть, как менялись детские игрушки в разные периоды истории. Чтобы узнать больше деталей об этой локации, читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Vseosvita.ua.

Смотрите также "Сфинкс" во Львове: вы могли ежедневно там проходить и не догадываться, что когда-то это был кинотеатр

Чем особенный Государственный музей игрушек в Киеве?

Государственный музей игрушек в Киеве – это одно из самых интересных и уникальных мест столицы, где каждый может окунуться в мир детства. Посетив музей, вы можете узнать немало интересных фактов об истории игрушек. Коллекция музея формировалась в течение более 70 лет и сегодня насчитывает около 10 тысяч экспонатов.

Здесь представлены игрушки, которыми когда-то играли наши дедушки и бабушки и родители современных детей. Среди экспонатов: технические игрушки (машины, самолеты, экскаваторы), настольные игры (лото), народные игрушки (глиняные погремушки, соломенные бычки, деревянные каталки), а также куклы и мотанки.

Мотанки в Государственном музее игрушек / фото Life.Kiyv.Ua

Особого внимания заслуживают авторские работы кукольников советских времен и коллекция украинской народной игрушки, поражающая красочностью и самобытностью. В музее можно увидеть игрушки разных десятилетий: от кукол-милиционеров и первых трансформеров 30-х годов до заводных животных и кукла-кувшинка 60-х.

Сегодня в музее действуют три постоянные выставки: "История игрушки", "Украинская народная игрушка" и экспозиция авторских работ, которые существуют в единственном экземпляре. Кроме того, здесь можно увидеть уникальные промышленные образцы: старинные швейные машинки, игрушечные утюги, действующую модель паровой машины, первую искусственную елку из куриных перьев и игрушечную железную дорогу с инициалами Сталина.

Как выглядит Государственный музей игрушек: смотреть видео

Посещение Государственного музея игрушек стало настоящим путешествием в прошлое, полным теплых воспоминаний и новых открытий. Ведь каждый из нас имеет свою любимую игрушку, которая хранит частичку детства.

Смотрите также Тайны жутких подземелий: почему Василианский монастырь в Умани стоит посетить уже сейчас

Какова стоимость билетов, график работы и адрес расположения музея?

Как отмечает Myzeyigrashki на своей странице в инстаграме, входной билет для взрослых стоит 80 гривен. Дети, студенты дневной формы обучения и пенсионеры могут посетить музей по льготной цене 50 гривен. Дети до 5 лет, дети-сироты, люди с инвалидностью и участники боевых действий имеют возможность посетить музей бесплатно. Для организованных групп от 10 человек предусмотрено экскурсионное обслуживание стоимостью 30 гривен с человека. Стоимость индивидуальной экскурсии составляет 300 гривен.

График работы:

Понедельник – выходной

выходной Вторник – с 10:00 до 18:00

с 10:00 до 18:00 Среда – с 10:00 до 18:00

с 10:00 до 18:00 Четверг – с 10:00 до 18:00

с 10:00 до 18:00 Пятница – с 10:00 до 18:00

с 10:00 до 18:00 Суббота – с 10:00 до 18:00

с 10:00 до 18:00 Воскресенье – выходной

Адрес расположения: Кловский спуск 8, Киев, Украина.

Что интересного посетить в Киеве?