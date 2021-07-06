COVID-сертифікати не вічні: у МОЗ назвали "термін придатності" документу

У Міністерстві охорони здоров’я назвали скільки часу будуть актуальними коронавірусні сертифікати. Там зазначили, що документи матимуть обмежений термін придатності.

Це пояснили тим, що вірус буде активним ще щонайменше півтора року. Тому аби створити колективний імунітет, треба враховувати скільки було щеплень та коли.

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Що саме сказали у МОЗ про сертифікати

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін додав, що навряд чи світ розпрощається з COVID до кінця 2022 року. Тому "термін дії" сертифікатів наразі є кінцевим.

У кожного документа він є. Якщо говорити про вакцину, зараз мова йде про те, що це рік. Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 – це пів року, ПЛР-тест – це 72 години,

– пояснив лікар.

Він також зазначив, що протиепідемічні міри актуальні й проти інших інфекційних хвороб.