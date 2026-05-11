Туристи їдуть до Морського ока, але не всі знають про цю чудову нерозпіарену локацію поруч

На запитання про найвідоміше озеро Польщі, мабуть, всі одразу ж відповідатимуть – звісно, Морське око. Дійсно, ця водойма вражає, і щодня туди прибувають тисячі людей, але майже всі доходять до хатини PTTK, роблять фото – і повертаються.

Тим часом за водоспадом, за якихось 188 метрів вище, лежить місце, де людей значно менше, а краєвид – геть особливий та суворіший. З посиланням на портал Szlaki turystyczne Małopolski розповідаємо про все це докладніше.

Яке дуже красиве, але нерозпіарене місце ховається над Морським оком?

Морське око – це вітальня Татр, а от Чорний став – внутрішній двір. Тихіший, темніший, суворіший – і значно чесніший щодо того, що таке справжні Татри.

Чорний став під Рисами – це льодовикове озеро на висоті 1583 метри над рівнем моря, у кам'яному котлі біля підніжжя найвищої вершини Польщі Риси у 2499 метрів. Площа його – трохи за 20 гектарів, а максимальна глибина сягає 76 метрів.

Це 2 за глибиною озеро в Татрах і 4 в усій Польщі – і, так, воно глибше за Морське око, хоча більшість туристів про це навіть не здогадуються. А от риб у Чорному ставі немає – усі спроби зарибнити озеро провалилися.

Колір води тут особливий, темно-синій, майже чорний у хмарну погоду або у тіні. Назва звідси й походить, але сам відтінок – не лише через тінь від Казальниці Мєнгушовєцької, яка 570-метровим урвищем нависає над озером зі сходу.

Одна з основних причин – синьо-зелені водорості Pleurocapsa polonica і Pleurocapsa minor, що живуть у тамтешній воді. Температура її, до слова, коливається між 7 і 11 градусами навіть у найспекотніший день, і в затінених місцях над берегом завжди прохолодно.

Що варто знати туристу про дорогу на Чорний став під Рисами?

На березі Чорного ставу під Рисами від 1836 року стоїть залізний хрест, виготовлений у Кузницях із заліза з місцевих татранських руд, як пише z-ne.pl. А дорогою до Морського ока можна побачити водоспад Чарностав'янська Сіклава.

Ця дорога, зауважимо, від Ока до Ставу, позначена червоними знаками. Тобто варто знати, що її вважають складною та призначеною для досвідчених туристів. Якщо у цифрах, то їх наводить zakopane.pl – стежка завдовжки у 1,8 кілометра з перепадом висот у 188 метрів, а шлях нею займає близько години.

До Чорного ставу доходять лише 15% відвідувачів Морського ока, як писав на своєму сайті фотограф-документаліст та тревел-блогер Володимир Гринюк. А з протилежного боку від основної стежки берег озера практично безлюдний.

До речі, від Чорного ставу червоний шлях веде далі – на Бюлу під Рисами, потім безпосередньо на Риси, це все – ще на кілька годин. Але є там і зелений шлях – до Мєнгушовєцького котла, всього на 30 хвилин, але не зважайте на колір – ця стежка також складна.

Які ще цікаві та популярні озера Європи варто побачити туристу у 2026 році?

Озеро Хорніндальсватнет у Норвегії є найглибшим у Європі – до 514 метрів, і відоме винятковою прозорістю води. Попри рекордні показники, воно залишається маловідомим за межами Скандинавії – але є саме це й робить його ідеальним для тих, хто втомився від переповнених альпійських курортів.

Варто звернути увагу й на Словенію, де розташоване озеро Блед. Це альпійська водойма з острівцем посередині й середньовічним замком на скелі над водою, яку часто згадують туристичні гіди серед найбільш фотографованих локацій Європи. При цьому Словенія значно менш насичена відвідувачами за сусідні Австрію, Хорватію та Італію.