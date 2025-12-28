Скільки коштує поїхати на Морське око взимку
- Поїздка на Морське око у Польщі на день може коштувати до 150 злотих для однієї людини з авто.
- Це з парковкою та входом до національного парку, але загалом сума більше залежить від способу підйому.
Морське око – одне з найвідоміших озер польських Татр. І поїздка туди не вимагає великих витрат – особливо якщо заздалегідь усе спланувати.
Скільки може становити загальний бюджет? 24 Канал із посиланням на gazetakrakowska.pl розповість про це докладніше.
Які реальні ціни на дорогу до Морського ока у Польщі?
Якщо складати бюджет із розрахунком на один день для однієї людини, що їхатиме до Морського ока на власному авто, то навряд чи вийде понад 150 злотих. І тут все залежить навіть не так від сезону, як від способу добирання до самого озера.
Перша витрата – це парковка в Палениці Бялчанській, де розташований початок шляху до Морського ока. Вона може коштувати до 75 злотих за день для легкового автомобіля, причім нижчу ціну – десь 60 злотих – ви здобудете за бронювання онлайн за 3 дні.
За вхід до Татранського національного парку беруть 11 злотих за дорослого, 5,5 злотого пільговий. Діти до 7 років заходять безкоштовно. І от від входу до самого ока – дорога на 8 чи 9 кілометрів в один бік.
Якщо пішки, то це 2 – 2,5 години, з перепадом висот 470 метрів. Дорога асфальтована, середньої складності, а проте все ж не коротка. Тож, ясна річ, є альтернатива, ще й доволі атракційна – запряги конями до Волосениці, це 1,5 кілометра від озера.
Який бюджет мандрівки на Морське око: дивіться відео di_ryzhko
За таку зручність беруть орієнтовно 100 злотих за підйом та 70 злотих за спуск за особу. Утім, як зазначає koniemorskieoko.pl, кожен перевізник тут – окремий підприємець, і ціну може називати свою. Крім того, ціна залежить від сезону, кількості пасажирів та навіть погоди.
Чим цікаве загалом Морське око? Це найбільше та найглибше озеро Татр, його площа 34 – 35 гектарів, глибина 51 метр, розташування – 1395 метрів над рівнем моря. Воно льодовикове, оточене горами, зокрема Мніш у 2068 метрів, та дуже красиве, чисте та з грайливими пстругами. Дуже популярне місце для фото на світанку чи заході сонця.
Які ще цікаві місцини в Європі варто відвідати?
Брно у Чехії. Тут розташований собор Святих Петра і Павла, дзвони якого пробивають полудень об 11 через історичну хитрість, яка сталася під час Тридцятилітньої війни, коли дзвонар обдурив шведів. Поруч – замок Шпільберк із панорамою та підземелля з дегустаціями вин, а ще тут навіть МакДональдз має українську мову в меню.
Крайова у Румунії. Різдвяний ринок тут є найбільшим у Європі – на 5 тисячах квадратних метрів продають традиційні продукти, сувеніри та глінтвейн. Ярмарок працює до 4 січня 2026 року з концертами, ковзанкою та ілюмінацією, приваблюючи тисячі туристів на зимовий сезон.
