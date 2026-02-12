Це Микола Сорокаліт на псевдо "Лютий" та "Люлька", а родом він із Львівщини. З посиланням на Суспільне розповідаємо про це докладніше.

Микола Сорокаліт – автор "Лента за лентою": де він народився і що там подивитися?

Микола Сорокаліт на псевдо "Лютий" та "Люлька" народився у 1912 році у селі Вибранівка нині Львівської області. Саме він є автором слів до знаменитої пісні "Лента за лентою", а музику написав Василь Заставний на псевдо "Шершень".

Історія Миколи Сорокаліта тісно пов'язана з Вибранівкою та боротьбою УПА. У 19 років його ув'язнили за розповсюдження націоналістичних листівок, пізніше кинули у концтабір Кенгір та на мідні рудники Джезказгану. У 1958 році він повернувся на Батьківщину, важивши лише 47 кілограмів.

Легендарна ж пісня "Лента за лентою" народилася з реальної історії кохання відважного повстанця-кулеметника "Смереки" і підпільниці-санітарки "Олі" під час боїв УПА у Вибранівці. "Лента" стала настільки популярною, що багато людей вважають її народною.

Рідне село Сорокаліта – Вибранівка – невелике, але зберігає історію українського визвольного руху та пропонує туристам спокійний відпочинок серед природи Львівського Опілля. Через нього проходить залізниця Львів – Івано-Франківськ, і станція, що цікаво, має привабливі архітектурні особливості.

Ще через Вибранівку протікає річка Давидівка, що бере початок неподалік від південної околиці Львова. А головною пам'яткою села є мурована церква Введення у храм Діви Марії, збудована у 1810 році, та кам'яна дзвіниця біля неї.

У селі працює комплекс відпочинку "Морозів Кут" у сосновому лісі. Це чудове місце для сімейного релаксу на природі в екологічно чистому районі Львівщини.

Також поруч туристи можуть відвідати місто Жидачів із його давнім городищем Зудічів, костелом Успіння Діви Марії 1577 року, як пише karpaty.info, та меморіалом "Борцям за волю України" на місці колишнього замку. А ще мальовниче селище Журавно у міжріччі Дністра і Свічі.

