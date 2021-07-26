Медузи нарешті відступили: туристи показали чисте море та пляжі на популярних курортах України

На Азовському морі впродовж липня спостерігалося справжнє нашестя медуз. Однак туристи запевняють, що зараз можна вільно купатися – медузи пішли.

У соцмережах користувачі постійно діляться відео з відпочинку. Цього разу вони публікують кадри з Кирилівки та Арабатської стрілки.

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У Кирилівці пройшла навала медуз

В Азовському морі у курортній Кирилівці, що в Запорізькій області, майже не спостерігається медуз.

Кирилівка сьогодні! Медузи пішли. Друзі, нарешті можна сміливо купатися в морі! Медуз майже немає, тіло не щипає. І не так жарко, як було, – заявив турист Євген у своєму Інстаграм.

У коментарях він пише, що на косі Пересип, найімовірніше, така ж ситуація, як і на Федотовій. За його словами, "море просто вогонь".



Про відсутність медуз на косі Пересип повідомили на YouTube-каналі "Кирилівка.укр".

На кадрах видно, що ні у воді, ні на березі, жодної медузи немає. Море чисте і туристи купаються.

Море та берег без медуз на косі Пересип: дивіться відео

Медузи на Арабатській стрілці зникли через вітер

Коли дує вітер західний, північно-західний – медуза підходить до берега. Але, відзначу, таке трапляється нечасто, адже зазвичай вітер дує навпаки – з боку Бирючого, з Кирилівки, тоді медуза відходить на інший берег. Зараз море на Арабатці чисте, – зауважує туристичний гід, каякер Олексій Войцеховський кореспонденту Укрінформу.

На його думку, бар'єрні сітки, які не дозволяють медузам наближатись до берега, саме на Арабатці не ефективні, бо тут мілководна акваторія і переважають нагонні вітри. Єдиний вихід – очищати берег.

За словами каякера, туристи, які добре знають Арабатську Стрілку, розуміють, що медузи – це не надовго, і в ці дні мандрують іншими локаціями.

Медузи звільнили море та пляжі на Арабатській стрілці: дивіться відео

Нашестя медуз на курортах України: коротко

У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі.

Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними.

Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток.

Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка. Там знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат.

Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер.

Відзначимо, раніше в мережі з'явилися мальовничі фото й відео з селища Курортного, що на Одещині, в яких відпочивальники запевняють, що море чисте, тепле, а головне без медуз.