Зі своїми деталями цей п'ятизірковий курорт виглядає справжньою королівською резиденцією. Щоб дізнатись про нього більше, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Чому курорт Мазаган варто обрати для відпочинку?

Пляжний і гольф-курорт Мазаган вражає розкішшю та продуманим дизайном: мрійливі арки, високі стелі, традиційна плитка Zellij, атріуми з деревами та затишні центральні двори створюють атмосферу справжньої королівської резиденції. Курорт оточений пальмами, має басейни з видом на океан, а всередині панує аромат апельсинового цвіту, який додає особливого шарму.

Магазан входить до розкішної готельної групи Kerzner, як і знаменитий Dubai Atlantis на Пальмі, пропонуючи своїм гостям поєднання пляжного відпочинку, гольфу та казкової атмосфери для ідеальної відпустки.

Як пише Booking.com, пляжний і гольф-курорт Мазаган розташований на північно-західному узбережжі Марокко, поруч із містом Ель-Джадіда та 7-кілометровим пляжем. Комплекс поєднує розкіш та різноманітні розваги: тут є відкритий басейн, казино, гольф-поле, спа та дитячий клуб.

Номери просторі, кондиціоновані, з сучасним дизайном та марокканськими акцентами, а деякі мають вид на Атлантичний океан. Всі вони обладнані власною ванною кімнатою, мінібаром і телевізором із супутниковими каналами.

Мазаган / фото Booking.com

Для гостей працюють 15 ресторанів і барів із традиційною марокканською та міжнародною кухнею, включно з рестораном біля басейну Oasis. Щоранку подають сніданок "шведський стіл". Курорт забезпечує безкоштовний Wi-Fi, парковку, цілодобовий консьєрж і трансфер за попереднім замовленням до аеропорту Мохаммеда V.

Адреса розташування: El Haouzia, 24000 Ель-Джадіда, Марокко.

