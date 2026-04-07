Місце, де не ростуть дерева та не літають птахи: що це за унікальна локація на Дніпропетровщині
- Мавринський майдан у Межирічі, Дніпропетровська область, є загадковою земляною спорудою з історією понад 5 тисяч років, яка приваблює язичників та туристів.
- Особливості майдану: над його центром не літають птахи через сильний вертикальний вихор, на території не ростуть дерева, а звуки чудово поширюються, аналогів у світі немає.
Мавринський майдан у Межирічі – це одна з найзагадковіших пам'яток України, що налічує понад 5 тисяч років. Вона поєднує археологічну цінність та неймовірні природні явища.
Україна приховує безліч загадкових місць, і одним із них є Мавринський майдан у Межирічі, який здатен здивувати навіть досвідчених туристів.
Чим вражає Мавринський майдан у Межирічі?
У селищі Межиріч, Дніпропетровської області, розташований загадковий Мавринський майдан – це земляна споруда, яка, за різними версіями, налічує понад 5 тисяч років історії, розповідає інформаційний портал України. Його походження достеменно невідоме: одні вчені вважають майдан стародавнім храмом, інші оборонною спорудою запорізьких козаків.
Місцеві припускають, що комплекс міг слугувати календарно-обсерваторним центром, де наші предки відстежували рух Сонця та Місяця. Сьогодні Мавринський майдан приваблює язичників та туристів: тут проводять обряди, святкують Ярила та Івана Купала, а сам комплекс, як переконані відвідувачі, має особливу енергетику – чим більша споруда, тим сильніша її сила.
Ще цікаво, що над його центром ніколи не літають птахи, розповідає Суспільне Дніпро. Але цьому є пояснення: повітря та вітер проходять крізь природні отвори майдану, створюючи в центрі сильний вертикальний вихор, який піднімається вгору. Птахи відчувають ці потоки і уникають польотів над центром. Інші особливості майдану вражають не менше:
- На території не ростуть дерева.
- Три пагорби орієнтовані на схід, захід та південь.
- Дощова вода не затримується в котловинах, а звуки чудово поширюються – можна говорити тихо і бути почутим на верхівці конуса.
- Археологічний аналогів в Україні та світі немає.
Як дістатися до Мавринського майдану?
Дістатися майдану нескладно: від трас у напрямку селища Межиріч потрібно проїхати залізничний переїзд, дійти до другого перехрестя та повернути праворуч. Вхід на територію вільний, поряд є альтанки біля озера, де можна відпочити та покупатися.
Які ще є цікаві локації на Дніпропетровщині?
Якось ми вже розповідали про унікальний сад Кривого Рогу,який має величезні розміри, які можна порівняти з справжніми 50 стадіонами. Сад має понад 647 видів дерев та кущів, включаючи 60 видів, занесених до Червоної книги України, і відкритий для відвідувань протягом всього року.
Або ж, де розташована найглибша річка України. Мова йде про Дністер – з максимальною глибиною до 40 метрів і довжиною 1362 кілометри, із яких 925 – на українських територіях.
Часті питання
