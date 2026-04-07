Місце, де не ростуть дерева та не літають птахи: що це за унікальна локація на Дніпропетровщині

Мавринський майдан у Межирічі – це одна з найзагадковіших пам'яток України, що налічує понад 5 тисяч років. Вона поєднує археологічну цінність та неймовірні природні явища.

Україна приховує безліч загадкових місць, і одним із них є Мавринський майдан у Межирічі, який здатен здивувати навіть досвідчених туристів.

Чим вражає Мавринський майдан у Межирічі?

У селищі Межиріч, Дніпропетровської області, розташований загадковий Мавринський майдан – це земляна споруда, яка, за різними версіями, налічує понад 5 тисяч років історії, розповідає інформаційний портал України. Його походження достеменно невідоме: одні вчені вважають майдан стародавнім храмом, інші оборонною спорудою запорізьких козаків.

Мавринський майдан / фото SPADOK.ORG.UA

Місцеві припускають, що комплекс міг слугувати календарно-обсерваторним центром, де наші предки відстежували рух Сонця та Місяця. Сьогодні Мавринський майдан приваблює язичників та туристів: тут проводять обряди, святкують Ярила та Івана Купала, а сам комплекс, як переконані відвідувачі, має особливу енергетику – чим більша споруда, тим сильніша її сила.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Ще цікаво, що над його центром ніколи не літають птахи, розповідає Суспільне Дніпро. Але цьому є пояснення: повітря та вітер проходять крізь природні отвори майдану, створюючи в центрі сильний вертикальний вихор, який піднімається вгору. Птахи відчувають ці потоки і уникають польотів над центром. Інші особливості майдану вражають не менше:

На території не ростуть дерева.

Три пагорби орієнтовані на схід, захід та південь.

Дощова вода не затримується в котловинах, а звуки чудово поширюються – можна говорити тихо і бути почутим на верхівці конуса.

Археологічний аналогів в Україні та світі немає.

Як дістатися до Мавринського майдану?

Дістатися майдану нескладно: від трас у напрямку селища Межиріч потрібно проїхати залізничний переїзд, дійти до другого перехрестя та повернути праворуч. Вхід на територію вільний, поряд є альтанки біля озера, де можна відпочити та покупатися.

