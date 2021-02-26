На повітряні кулі в турецьку Каппадокію: МАУ запускає прямі рейси з України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" літатиме до міста Невшехір для туристів, які хочуть відвідати Каппадокію.

Вартість авіаквитків в один бік з багажем – 3075 гривень.

Читайте також Lufthansa запустить прямі рейси зі Львова до ще одного міста Німеччини

З 25 березня до 16 травня запускаємо прямі рейси до міста Невшехір, з якого найзручніше дістатися до чарівної Каппадокії, – повідомляє авіаперевізник.

В МАУ додали, що шанувальники гірськолижних активностей можуть до середини квітня планувати відпочинок на курорті Ерджієс, який розташований лише за годину їзди від Навшехіра.

Відзначимо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про знижки на весняні рейси до Європи, Кавказу та Середнього Сходу.

МАУ у два рази скоротила літній розклад 2021 року і залишила в ньому 20 міжнародних напрямків замість 43.

Авіакомпанія також пропонує нову послугу для туристів – повітряна екскурсія над Києвом, покинутою Прип'яттю, ЧАЕС та аеродромом Гостомель, де базується Ан-225 Мрія.