Знижки на авіаквитки до 50%: МАУ влаштувала для своїх клієнтів великий весняний розпродаж

Джерело:flyuia.com
В час пандемії не так легко дозволити собі подорожі, адже для декого це не по кишені. Проте авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" спеціально для вас оголосила про знижки на весняні рейси до Європи, Кавказу та Середнього Сходу.
На квитки в економ-класі – 20%, в бізнес-класі – 50%.
Читайте також МАУ заявила про поступове відновлення рейсів: куди полетять у березні
Як зазначається, акція діє з 22 лютого до 1 березня включно. Подорожі за ними мають здійснюватися з 25 лютого до 25 квітня 2021 року.
У випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути повну вартість квитка + додатково 25%. Також можлива безкоштовна зміна дат онлайн.
Нагадаємо, раніше МАУ у два рази скоротила літній розклад 2021 року і залишила в ньому 20 міжнародних напрямків замість 43.
Авіакомпанія також пропонує нову послугу для туристів – повітряна екскурсія над Києвом, покинутою Прип'яттю, ЧАЕС та аеродромом Гостомель, де базується Ан-225 Мрія.