"Гарбузовий" розпродаж: МАУ продає дешеві квитки з України до різних країн світу – напрямки

"Міжнародні авіалінії України" оголосили акцію Pumpkin sale напередодні Гелловіну. Туристи можуть придбати авіаквитки із шести міст України до різних країн світу зі знижкою.

Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

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"Гарбузовий" розпродаж МАУ

"Міжнародні авіалінії України" пропонують своїм клієнтам акційні квитки від 930 гривень із Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та Запоріжжя в Німеччину, Італію, Чехію, Грузію, Велику Британію, Вірменію, Молдову, ОАЕ, Єгипет та Узбекистан.

Акційні напрямки

З Києва:

Берлін-Бранденбург – від 936 гривень;

– від 936 гривень; Мюнхен – 1 200 гривень;

– 1 200 гривень; Мілан – 1 331 гривня;

– 1 331 гривня; Рим – 1 358 гривень;

– 1 358 гривень; Прага – 1 411 гривень;

– 1 411 гривень; Тбілісі – 1 714 гривень;

– 1 714 гривень; Єреван – 2 043 гривень;

– 2 043 гривень; Лондон Гатвік – 2 083 гривень;

– 2 083 гривень; Кишинів – 2 307 гривень;

– 2 307 гривень; Дубай – 3 427 гривень;

– 3 427 гривень; Каїр – 3 612 гривень;

– 3 612 гривень; Ташкент – 3 968 гривень.

Зі Львова:

Мілан – 1 872 гривні;

– 1 872 гривні; Лондон Гатвік – 1 951 гривня;

– 1 951 гривня; Берлін-Бранденбург – 1 991 гривня;

– 1 991 гривня; Мюнхен – 2 294 гривень;

– 2 294 гривень; Єреван – 2 979 гривень;

– 2 979 гривень; Тбілісі – 3 098 гривень;

– 3 098 гривень; Ташкент – 5 800 гривень.

Із Запоріжжя:

Берлін-Бранденбург – 2 070 гривень;

– 2 070 гривень; Мілан – 2 597 гривень;

– 2 597 гривень; Мюнхен – 2 966 гривень;

– 2 966 гривень; Тбілісі – 3 098 гривень;

– 3 098 гривень; Єреван – 3 111 гривень;

– 3 111 гривень; Лондон Гатвік – 3 994 гривні;

– 3 994 гривні; Ташкент – 5 800 гривень.

З Одеси:

Єреван – 2 056 гривень;

– 2 056 гривень; Тбілісі – 2 162 гривні;

– 2 162 гривні; Мілан – 2 201 гривню;

– 2 201 гривню; Лондон Гатвік – 2 215 гривень;

– 2 215 гривень; Берлін-Бранденбург – 2 267 гривень;

– 2 267 гривень; Мюнхен – 2 267 гривень;

– 2 267 гривень; Ташкент – 5 299 гривень.

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З Харкова:

Мілан – 1 991 гривню;

– 1 991 гривню; Берлін-Бранденбург – 2 201 гривню;

– 2 201 гривню; Тбілісі – 3 045 гривень;

– 3 045 гривень; Єреван – 3 111 гривень;

– 3 111 гривень; Мюнхен – 3 230 гривень;

– 3 230 гривень; Лондон Гатвік – 3 810 гривень;

– 3 810 гривень; Ташкент – 5 800 гривень.

З Дніпра:

Берлін-Бранденбург – 2 083 гривні;

– 2 083 гривні; Мілан – 2 610 гривень;

– 2 610 гривень; Лондон Гатвік – 2 874 гривні;

– 2 874 гривні; Мюнхен – 2 966 гривень;

– 2 966 гривень; Тбілісі – 3 111 гривень;

– 3 111 гривень; Єреван – 4 047 гривень;

– 4 047 гривень; Ташкент – 5 800 гривень.

Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.

Розпродаж триватиме до 31 жовтня та поширюється на рейси з 1 листопада 2021 до 31 березня 2021 року.