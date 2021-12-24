МАУ повертається на прямі рейси до США та Канади

На початку грудня авіакомпанія МАУ заявила про відновлення прямих рейсів з Києва до Сполучених Штатів Америки та Канади. Сьогодні, 22 грудня, стало відомо, що наглядова рада авіаперевізника затвердила таке рішення.

Тож, у 2022 році МАУ поновить виконання прямих далекомагістральних рейсів з України до США та Канади, зокрема до Нью-Йорка та Торонто.

Читайте також МАУ влаштувала розпродаж квитків на деякі рейси з України: куди можна полетіти і за скільки

МАУ відновить прямі рейси з України до США та Канади

Згідно з заявою пресслужби МАУ, для відновлення польотів до Америки, вона має намір повернути у флот авіалайнери Boeing 777-200ER, які раніше експлуатували на цьому напрямку.

За словами президента МАУ Євгена Дихне, подібний план було закладено до бюджету 2022 року.

Як відомо, 2022-й стане роком розширення флоту МАУ після вимушеного скорочення у 2020 – 2021 роках, а також повернення до його складу далекомагістральних літаків типу Boeing-777.

Деталі відновлених напрямків

Наразі далекомагістральний флот МАУ, який може виконувати польоти з України до Америки, включає два літаки – Boeing 767-300ER та Boeing 777-200ER. Втім, перший не обладнаний згідно з вимогами Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA), а останній потребує заміни одного двигуна.

За попередньою інформацією, рейси з Києва до Торонто заплановані з 1 червня, а до Нью-Йорку з 2 червня.

Полетіти з Києва до Нью-Йорку можна буде 4 рази тиждень – щопонеділка, четверга, п'ятниці та неділі. Рейси за напрямком Київ – Торонто здійснюватиметься двічі на тиждень – у середу та суботу, а назад – у четвер та неділю.

Вартість квитків

Ціни на квитки з Києва до Нью-Йорку розпочинаються від 8 447 гривень (276 євро) в один бік та від 16 894 гривень (547 євро) в обидва.

Полетіти до Торонто можна за ціною від 8 562 гривень (276 євро) в один бік та від 17 123 гривень (547 євро) в обидва.

А ви знали МАУ долучилася до програми виплати 1 тисячі гривень щепленим особам

Рейси МАУ до США: коротко

Виконання далекомагістральних рейсів в Північну Америку МАУ припинила навесні 2020 року у зв'язку із пандемією COVID-19.

Деякий час авіакомпанія продовжила виконувати спецрейси, але відмовилась від далекомагістральних літаків, тому літала до Нью-Йорку на середньомагістральних Boeing 737 з технічною зупинкою в Ісландії. Ці рейси вважалися "найгіршими", адже тривали не 10, а 12 годин.

Тому, згодом в МАУ вирішили відтермінувати відновлення польотів до США та змінили тип літаків.