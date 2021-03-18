Повернення українців додому: МАУ організує ще декілька рейсів для виїзду з Ізраїлю

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує здійснити рейси за напрямком Київ – Тель-Авів – Київ. Рейси заплановані з 21 по 26 березня.

Пресслужба авіакомпанії нагадала, що в період обмеження регулярного авіасполучення з боку влади Ізраїлю МАУ вже виконала низку рейсів за вказаним маршрутом. Щоб здійснити їх, вона отримувала попереднє узгодження від влади Ізраїлю.

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На цю мить МАУ планує виконати рейси за розкладом: Київ – Тель-Авів – 21 – 25 березня (два рейси щодня); Тель-Авів – Київ – 21 – 25 березня (два рейси щодня), і один рейс 26.03.

Якщо у розкладі будуть зміни, МАУ надасть додаткову інформацію. Придбати квитки на рейси можна на офіційному сайті авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, розклад рейсів МАУ в Тель-Авів дозволяє забезпечити стикування з низкою популярних міжнародних напрямків і регіонами України через базовий хаб – Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Зокрема, пасажири з Тель-Авіва зможуть зручно дістатися до та з: Стамбула, Тбілісі, Лондона, Дубая, Женеви, Мілана, Парижа, Амстердама, Баку, Праги, Вільнюса, Риги, Алмати, Мінська.

Нагадаємо, 14 лютого, зважаючи на численні звернення, МАУ здійснила рейс для пасажирів, які потребували перельотів в умовах подовження NOTAM з боку уряду Ізраїлю. Зокрема, обмеження на перельоти було пролонговано до 20 лютого.

Всупереч карантинним обмеженням, що діють в аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснювати польоти до Києва. Оприлюднено розклад рейсів до 20 березня.