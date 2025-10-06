Не Говерлою і Петросом єдиними: 5 вершин для підкорення, які незаслужено оминають
- У Карпатах є маловідомі вершини, які пропонують спокійніші підйоми та приголомшливі краєвиди, як Близниця, Кукул, Менчул, Пікуй та Магура-Жиде.
- Вони розташовані в різних областях та пропонують унікальні пейзажі, далекі від туристичних натовпів, що робить їх ідеальними для тих, хто шукає спокою на природі.
У Карпатах Говерла та Піп Іван вже давно перетворилися на жваві туристичні магістралі, що приваблюють більшість мандрівників. Однак, численні інші вершини, не менш приголомшливі за своєю красою, залишаються спокійними й майже не порушуються натовпами.
Фанати підйомів негайно повинні внести їх у свої списки must-visit. Про 5 маловідомих вершин Карпат розповідає 24 Канал з посиланням на Karpaty.love.
Читайте також Їх немає у путівниках: 3 маловідомі замки Закарпаття, які колись були найвеличнішими
Які вершини у Карпатах варто підкорити кожному?
- Близниця – 1881 метр, Закарпатська область
Найвища вершина хребта Свидовець дарує своїм підкорювачам захопливі панорами Чорногори, Мармаросів і навіть далеких румунських Карпат.
На відміну від галасливого натовпу, який часто зустрічається на Говерлі, відвідувачі Свидовця можуть насолодитися більш спокійною атмосферою.
- Кукул – 1539 метрів, Івано-Франківська область
З цієї гори поблизу Ворохти відкриваються приголомшливі краєвиди на відомі вершини Говерлу та Петрос. У літні місяці стежки прикрашають яскраві луки, на яких можна побачити овець, що пасуться, підсилюючи мальовничий шарм місцевості.
- Менчул – 1501 метрів, Закарпатська область
Розташована поруч із відомим Петросом. Проте на відміну від нього, Менчул лишається маловідвідуваним, хоча звідси видно увесь Чорногірський хребет.
- Пікуй – 1408 метрів, Львівська область
З мальовничої гори, розташованої на межі Львівської та Закарпатської областей, відкриваються захопливі краєвиди на Словаччину та польське Бещадське воєводство, розповідає Mandrivnuk.info.
Пішохідний маршрут, хоч і не є надто складним, зачаровує відвідувачів своїми розлогими ландшафтами та спокійною атмосферою, вільною від великого скупчення людей. Це справжня прихована перлина регіону.
- Магура-Жиде – 1516 метрів, Закарпатська область
Популярна серед любителів природи, одна з найвизначніших вершин Полонинського хребта пропонує заманливе сходження через пишні букові ліси та розлогі луки. Цей маршрут є ідеальним вибором для тих, хто шукає спокою та мирної втечі на природу.
Куди ще поїхати в Україні?
Можна вирушити у місто-фортецю Тустань, що на Львівщині. Зараз це ідеальне середовище для любителів піших прогулянок та для пейзажних зйомок.
У Львівській області є й декілька інших цікавих гірських маршрутів, окрім гори Пікуй, таких як "Вежа Пам'яті" на горі Діл, гора Магура та гора Дзвенів.
Якщо ж ви прихильник "Величного століття", то вирушайте у Рогатин – батьківщина Роксолани. Тут є багато історичних пам'яток.