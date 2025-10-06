У Карпатах Говерла та Піп Іван вже давно перетворилися на жваві туристичні магістралі, що приваблюють більшість мандрівників. Однак, численні інші вершини, не менш приголомшливі за своєю красою, залишаються спокійними й майже не порушуються натовпами.

Фанати підйомів негайно повинні внести їх у свої списки must-visit. Про 5 маловідомих вершин Карпат розповідає 24 Канал з посиланням на Karpaty.love.

Які вершини у Карпатах варто підкорити кожному?

Близниця – 1881 метр, Закарпатська область

Найвища вершина хребта Свидовець дарує своїм підкорювачам захопливі панорами Чорногори, Мармаросів і навіть далеких румунських Карпат.

На відміну від галасливого натовпу, який часто зустрічається на Говерлі, відвідувачі Свидовця можуть насолодитися більш спокійною атмосферою.

Кукул – 1539 метрів, Івано-Франківська область

З цієї гори поблизу Ворохти відкриваються приголомшливі краєвиди на відомі вершини Говерлу та Петрос. У літні місяці стежки прикрашають яскраві луки, на яких можна побачити овець, що пасуться, підсилюючи мальовничий шарм місцевості.

Менчул – 1501 метрів, Закарпатська область

Розташована поруч із відомим Петросом. Проте на відміну від нього, Менчул лишається маловідвідуваним, хоча звідси видно увесь Чорногірський хребет.



Гора Менчул / Фото Карпатіум

Пікуй – 1408 метрів, Львівська область

З мальовничої гори, розташованої на межі Львівської та Закарпатської областей, відкриваються захопливі краєвиди на Словаччину та польське Бещадське воєводство, розповідає Mandrivnuk.info.

Пішохідний маршрут, хоч і не є надто складним, зачаровує відвідувачів своїми розлогими ландшафтами та спокійною атмосферою, вільною від великого скупчення людей. Це справжня прихована перлина регіону.

Магура-Жиде – 1516 метрів, Закарпатська область

Популярна серед любителів природи, одна з найвизначніших вершин Полонинського хребта пропонує заманливе сходження через пишні букові ліси та розлогі луки. Цей маршрут є ідеальним вибором для тих, хто шукає спокою та мирної втечі на природу.

