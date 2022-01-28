Лютий розпродаж в Ryanair: куди можна полетіти з України й за скільки

28 січня 2022 , 15:28
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Джерело:

Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair проводить лютий розпродаж. Квитки з України від 8 євро в один бік та 15,6 в обидва.

В лютому авіакомпанія літатиме лише з трьох українських міст, зокрема, з КиєваЛьвова та Одеси. Польоти з Харкова та Херсона скасовано до березня.

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Акційні напрямки й тарифи

З Києва:

  • Катовіце – 7,79 євро;
  • Братислава – 7,99 євро;
  • Варшава Модлін – 7,99 євро;
  • Гданськ – 7,99 євро;
  • Катанія – 7,99 євро;
  • Кельн – 7,99 євро;
  • Краків – 7,99 євро;
  • Берлін-Бранденбург – 9,99 євро;
  • Вроцлав – 9,99 євро;
  • Вільнюс – 9,99 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;
  • Мальта – 9,99 євро;
  • Манчестер – 9,99 євро;
  • Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
  • Познань – 9,99 євро;
  • Рига – 9,99 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;
  • Турин – 9,99 євро;
  • Франкфурт-Хан – 9,99 євро;
  • Болонья – 12,99 євро;
  • Неаполь – 12,99 євро.

Зі Львова:

  • Болонья – 7,99 євро;
  • Варшава Модлін – 7,99 євро;
  • Венеція-Тревізо – 7,99 євро;
  • Вроцлав – 7,99 євро;
  • Манчестер – 7,99 євро;
  • Неаполь – 7,99 євро;
  • Познань – 7,99 євро;
  • Піза – 7,99 євро;
  • Будапешт – 9,79 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;
  • Краків – 9,99 євро;
  • Меммінген – 9,99 євро;
  • Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
  • Рига – 9,99 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;
  • Каунас – 12,99 євро;
  • Лондон-Станстед – 12,99 євро.

А ви знали Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме

З Одеси:

  • Вроцлав – 7,29 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;
  • Катовіце – 7,99 євро;
  • Краків – 7,99 євро;
  • Познань – 7,99 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;
  • Болонья – 9,99 євро;
  • Гданськ – 9,99 євро;
  • Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
  • Будапешт – 10 євро.

У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 30 січня включно та поширюється на рейси з 1 до 28 лютого 2022 року.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

Автор: Марта Касіянчук