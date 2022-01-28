Лютий розпродаж в Ryanair: куди можна полетіти з України й за скільки
28 січня 2022 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:Ryanair
Ірландський лоукостер Ryanair проводить лютий розпродаж. Квитки з України від 8 євро в один бік та 15,6 в обидва.
В лютому авіакомпанія літатиме лише з трьох українських міст, зокрема, з Києва, Львова та Одеси. Польоти з Харкова та Херсона скасовано до березня.
Актуально Іспанський лоукостер Vueling влаштував розпродаж квитків до Парижа: ціни
Акційні напрямки й тарифи
З Києва:
- Катовіце – 7,79 євро;
- Братислава – 7,99 євро;
- Варшава Модлін – 7,99 євро;
- Гданськ – 7,99 євро;
- Катанія – 7,99 євро;
- Кельн – 7,99 євро;
- Краків – 7,99 євро;
- Берлін-Бранденбург – 9,99 євро;
- Вроцлав – 9,99 євро;
- Вільнюс – 9,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;
- Мальта – 9,99 євро;
- Манчестер – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Познань – 9,99 євро;
- Рига – 9,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;
- Турин – 9,99 євро;
- Франкфурт-Хан – 9,99 євро;
- Болонья – 12,99 євро;
- Неаполь – 12,99 євро.
Зі Львова:
- Болонья – 7,99 євро;
- Варшава Модлін – 7,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 7,99 євро;
- Вроцлав – 7,99 євро;
- Манчестер – 7,99 євро;
- Неаполь – 7,99 євро;
- Познань – 7,99 євро;
- Піза – 7,99 євро;
- Будапешт – 9,79 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;
- Краків – 9,99 євро;
- Меммінген – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Рига – 9,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;
- Каунас – 12,99 євро;
- Лондон-Станстед – 12,99 євро.
А ви знали Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме
З Одеси:
- Вроцлав – 7,29 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;
- Катовіце – 7,99 євро;
- Краків – 7,99 євро;
- Познань – 7,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;
- Болонья – 9,99 євро;
- Гданськ – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Будапешт – 10 євро.
У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 30 січня включно та поширюється на рейси з 1 до 28 лютого 2022 року.
Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.