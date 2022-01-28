Лютий розпродаж в Ryanair: куди можна полетіти з України й за скільки

Ірландський лоукостер Ryanair проводить лютий розпродаж. Квитки з України від 8 євро в один бік та 15,6 в обидва.

В лютому авіакомпанія літатиме лише з трьох українських міст, зокрема, з Києва, Львова та Одеси. Польоти з Харкова та Херсона скасовано до березня.

Актуально Іспанський лоукостер Vueling влаштував розпродаж квитків до Парижа: ціни

Акційні напрямки й тарифи

З Києва:

Катовіце – 7,79 євро;

– 7,79 євро; Братислава – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Варшава Модлін – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Гданськ – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Катанія – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Кельн – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Краків – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Берлін-Бранденбург – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Вроцлав – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Вільнюс – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мальта – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Манчестер – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мілан-Бергамо – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Познань – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Рига – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Турин – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Франкфурт-Хан – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Болонья – 12,99 євро;

– 12,99 євро; Неаполь – 12,99 євро.

Зі Львова:

Болонья – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Варшава Модлін – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Венеція-Тревізо – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Вроцлав – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Манчестер – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Неаполь – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Познань – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Піза – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Будапешт – 9,79 євро;

– 9,79 євро; Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Краків – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Меммінген – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мілан-Бергамо – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Рига – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Каунас – 12,99 євро;

– 12,99 євро; Лондон-Станстед – 12,99 євро.

А ви знали Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме

З Одеси:

Вроцлав – 7,29 євро;

– 7,29 євро; Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Катовіце – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Краків – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Познань – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Болонья – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Гданськ – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мілан-Бергамо – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Будапешт – 10 євро.

У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 30 січня включно та поширюється на рейси з 1 до 28 лютого 2022 року.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.