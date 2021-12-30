Лоукостер Ryanair розпродає 10 мільйонів квитків на літо: перелік напрямків з України
Джерело:Ryanair.com
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустила великий розпродаж. Лоукостер пропонує своїм клієнтам квитки на літо від 17 євро в один бік.
Забронювати квитки можна на офіційному сайті ryanair.com або в мобільному додатку. Для пошуку найвигідніших дат та тарифів слід використовувати сервіс Fare Fineder, а також пошуковий агрегатор Kiwi.
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Ryanair розпродає 10 мільйонів квитків на літо
В акції беруть участь багато напрямків, зокрема, рейси з України, Польщі та Литви.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме з 26 грудня до 31 січня 2022 року та поширюється на подорожі з 1 квітня до 30 вересня 2022 року.
Зазначається, що змінити бронювання можна буде безплатно, за умови оплати відмінності тарифів.
З Києва:
- Афіни (Греція) – 19,59 євро;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – 21,69 євро;
- Мілан-Бергамо (Італія) – 28,99 євро;
- Венеція Тревізо (Італія) – 44,49 євро;
- Барселона (Іспанія) – 44,99 євро;
- Болонья (Італія) – 48,99 євро;
- Мадрид (Іспанія) – 51,99 євро;
- Валенсія (Іспанія) – 54,49 євро;
- Неаполь (Італія) – 57,99 євро;
- Катанія (Італія) – 66,19 євро;
- Ханья (Греція) – 68,19 євро.
Зі Львова:
- Неаполь (Італія) – 18,79 євро;
- Венеція Тревізо (Італія) – 19,19 євро;
- Болонья (Італія) – 40,99 євро;
- Піза (Італія) – 40,99 євро;
- Мілан-Бергамо (Італія) – 41,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – 41,99 євро;
- Барі (Італія) – 45,99 євро;
- Турин (Італія) – 46,99 євро.
З Одеси:
- Мілан-Бергамо (Італія) – 16,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – 41,99 євро;
- Барселона (Іспанія) – 50,99 євро;
- Корфу (Греція) – 66,19 євро.
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Ryanair масово скасовує маршрути з України
Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала 17 маршрутів із різних міст України, які повинні були здійснюватися у січні 2022 року.
Так, авіакомпанія скасувала 6 напрямків з Харкова, 3 маршрути з Одеси, 6 – зі Львова та 2 напрямки з Києва.
Що спричинило таке рішення авіаперевізника – поки невідомо. Втім, Ryanair не виключає відновлення деяких зі скасованих маршрутів, або ж продовження скасування рейсів у лютому.