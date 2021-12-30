Лоукостер Ryanair розпродає 10 мільйонів квитків на літо: перелік напрямків з України

30 грудня 2021 , 16:30
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Джерело:

Ryanair.com

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустила великий розпродаж. Лоукостер пропонує своїм клієнтам квитки на літо від 17 євро в один бік.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті ryanair.com або в мобільному додатку. Для пошуку найвигідніших дат та тарифів слід використовувати сервіс Fare Fineder, а також пошуковий агрегатор Kiwi.

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Ryanair розпродає 10 мільйонів квитків на літо

В акції беруть участь багато напрямків, зокрема, рейси з України, Польщі та Литви.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме з 26 грудня до 31 січня 2022 року та поширюється на подорожі з 1 квітня до 30 вересня 2022 року.

Зазначається, що змінити бронювання можна буде безплатно, за умови оплати відмінності тарифів.

З Києва:

  • Афіни (Греція) – 19,59 євро;
  • Рим Ф'юмічіно (Італія) – 21,69 євро;
  • Мілан-Бергамо (Італія) – 28,99 євро;
  • Венеція Тревізо (Італія) – 44,49 євро;
  • Барселона (Іспанія) – 44,99 євро;
  • Болонья (Італія) – 48,99 євро;
  • Мадрид (Іспанія) – 51,99 євро;
  • Валенсія (Іспанія) – 54,49 євро;
  • Неаполь (Італія) – 57,99 євро;
  • Катанія (Італія) – 66,19 євро;
  • Ханья (Греція) – 68,19 євро.

Зі Львова:

  • Неаполь (Італія) – 18,79 євро;
  • Венеція Тревізо (Італія) – 19,19 євро;
  • Болонья (Італія) – 40,99 євро;
  • Піза (Італія) – 40,99 євро;
  • Мілан-Бергамо (Італія) – 41,99 євро;
  • Рим Ф'юмічіно (Італія) – 41,99 євро;
  • Барі (Італія) – 45,99 євро;
  • Турин (Італія) – 46,99 євро.

З Одеси:

  • Мілан-Бергамо (Італія) – 16,99 євро;
  • Рим Ф'юмічіно (Італія) – 41,99 євро;
  • Барселона (Іспанія) – 50,99 євро;
  • Корфу (Греція) – 66,19 євро.

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Ryanair масово скасовує маршрути з України

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала 17 маршрутів із різних міст України, які повинні були здійснюватися у січні 2022 року.

Так, авіакомпанія скасувала 6 напрямків з Харкова, 3 маршрути з Одеси, 6 – зі Львова та 2 напрямки з Києва.

Що спричинило таке рішення авіаперевізника – поки невідомо. Втім, Ryanair не виключає відновлення деяких зі скасованих маршрутів, або ж продовження скасування рейсів у лютому.

 

Автор: Марта Касіянчук