Забронювати квитки можна на офіційному сайті ryanair.com або в мобільному додатку. Для пошуку найвигідніших дат та тарифів слід використовувати сервіс Fare Fineder, а також пошуковий агрегатор Kiwi.

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Ryanair розпродає 10 мільйонів квитків на літо

В акції беруть участь багато напрямків, зокрема, рейси з України, Польщі та Литви.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме з 26 грудня до 31 січня 2022 року та поширюється на подорожі з 1 квітня до 30 вересня 2022 року.

Зазначається, що змінити бронювання можна буде безплатно, за умови оплати відмінності тарифів.

З Києва:

Афіни (Греція) – 19,59 євро;

(Греція) – 19,59 євро; Рим Ф'юмічіно (Італія) – 21,69 євро;

(Італія) – 21,69 євро; Мілан-Бергамо (Італія) – 28,99 євро;

(Італія) – 28,99 євро; Венеція Тревізо (Італія) – 44,49 євро;

(Італія) – 44,49 євро; Барселона (Іспанія) – 44,99 євро;

(Іспанія) – 44,99 євро; Болонья (Італія) – 48,99 євро;

(Італія) – 48,99 євро; Мадрид (Іспанія) – 51,99 євро;

(Іспанія) – 51,99 євро; Валенсія (Іспанія) – 54,49 євро;

(Іспанія) – 54,49 євро; Неаполь (Італія) – 57,99 євро;

(Італія) – 57,99 євро; Катанія (Італія) – 66,19 євро;

(Італія) – 66,19 євро; Ханья (Греція) – 68,19 євро.

Зі Львова:

Неаполь (Італія) – 18,79 євро;

(Італія) – 18,79 євро; Венеція Тревізо (Італія) – 19,19 євро;

(Італія) – 19,19 євро; Болонья (Італія) – 40,99 євро;

(Італія) – 40,99 євро; Піза (Італія) – 40,99 євро;

(Італія) – 40,99 євро; Мілан-Бергамо (Італія) – 41,99 євро;

(Італія) – 41,99 євро; Рим Ф'юмічіно (Італія) – 41,99 євро;

(Італія) – 41,99 євро; Барі (Італія) – 45,99 євро;

(Італія) – 45,99 євро; Турин (Італія) – 46,99 євро.

З Одеси:

Мілан-Бергамо (Італія) – 16,99 євро;

(Італія) – 16,99 євро; Рим Ф'юмічіно (Італія) – 41,99 євро;

(Італія) – 41,99 євро; Барселона (Іспанія) – 50,99 євро;

(Іспанія) – 50,99 євро; Корфу (Греція) – 66,19 євро.

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