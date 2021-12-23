Лоукостер Ryanair масово скасовує маршрути з України: перелік напрямків

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала 17 маршрутів із різних міст України. Лоукостер мав літати за ними у січні 2022 року.

Що спричинило таке рішення авіаперевізника – поки невідомо. Втім, Ryanair не виключає відновлення деяких зі скасованих маршрутів, або ж продовження скасування рейсів у лютому.

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Лоукостер Ryanair скасував 17 маршрутів з України

Так, авіакомпанія скасувала у січні 2022 року 6 напрямків з Харкова, 3 маршрути з Одеси, 6 – зі Львова та 2 напрямки з Києва.

Перелік скасованих рейсів:

З Києва (з 10 до 31 січня):

Бидгощ;

Мальта.

Зі Львова (з 10 до 31 січня):

Барі;

Палермо;

Піза;

Турин;

Манчестер;

Братислава.

З Харкова (з 6 до 31 січня):

Вільнюс;

Варшава (Модлін);

Краків;

Познань;

Будапешт;

Мілан (Бергамо).

З Одеси (з 10 до 31 січня):

Катовіце;

Барселона;

Болонья.

Крім того, Ryanair відклав запуск рейсів Херсон – Відень з січня на лютий 2022 року.

Ryanair прийняв рішення про розширення маршрутної мережі з Хорватії . Лоукостер відкриє 9 нових рейсів з Загребу.

Зазначимо, зараз у розкладі авіакомпанії Ryanair налічується близько 80 маршрутів з України.