Локдаун у Туреччині завершиться через 5 днів

У Туреччині на тлі покращення ситуації з коронавірусом COVID-19 вирішили завершити локдаун. Жорсткі обмеження почнуть знімати вже з 17 травня.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. 12 травня він звернувся до країни з нагоди мусульманського свята Рамазан-байрам.

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Турецький лідер заявив, що після 17 травня у країні поступово зніматимуть обмеження. Цей процес там описують як "керовану нормалізацію".

За словами Ердогана, вже найближчими днями влада повідомить усі подробиці щодо того, як саме та коли послаблюватимуть карантин у країні.

Будемо сподіватися, що взявши епідемію під контроль, нам вдасться вжити заходів щодо керованої нормалізації після свята,

– пояснив він.

Й запевнив, що Туреччина використовуватиме усі методи боротьби проти COVID-19, особливо вакцини. За його словами, влада усвідомлює, що це складне, але потужне випробування.

Локдаун у Туреччині: що відомо

29 квітня турецька влада запровадила тотальний локдаун для місцевих жителів.

Ввели, зокрема, комендантську годину та обмеження на пересування країною.

Водночас іноземних туристів, зокрема й українців, усі ці обмеження не зачепили.

З 7 травня обмежили покупки у магазинах – дозволили продавати лише найнеобхідніше.