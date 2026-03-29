Авіакомпанії почали активніше працювати над комфортом пасажирів навіть в економ-класі, тому United Airlines вирішили спростити життя туристам, пише Euronews.

Яким чином місця перетворяться на ліжко?

У 2027 році перевізник планує запустити новий формат бронювання під назвою Relax Row. Йдеться про можливість бронювання одразу трьох місць в економ-класі, щоб мати змогу перетворити їх на ліжко.

Кожне сидіння буде обладнане підставкою для ніг, яку можна підняти, щоб вирівняти поверхню. Пасажирам у такому випадку видадуть матрац, ковдру та дві подушки. Для тих, хто буде з дітьми, передбачили навіть м’яку іграшку.

Цей формат може підійти для одного пасажира, пари чи навіть сім’ї з трьох осіб. На кожному літаку планують виділяти до 12 таких радів. Вже до 2030 року Relax Row має з’явитися на понад 200 літаках моделей 787 і 777 у флоті компанії.



Хто ще пропонує ліжка в економі?

І хоч така ідея може виглядати новою, насправді такий подібний формат ще у 2011 році запустили Air New Zealand під назвою Skycouch. На окремих літаках пасажири можуть отримати спеціальну підкладку, додаткову постіль та навіть ремені безпеки, в яких можна залишатися пристебнутими в лежачому положенні.

У Європі схожу версію має Lufthansa. На далекомагістральних рейсах тривалістю понад 11 годин туристам пропонують спальний ряд з наматрацником.

До слова, бортпровідниця лоукосту Ryanair розповіла про найзручніші місця в літаку, хоч їх і небагато, пише The Mirror. Вона рекомендує місця біля аварійних виходів – у 17-му та у 1-му ряді для більшого простору ніг. Також в цих місцях не буде дітей в сусідніх рядах, бо їм не можна сидіти біля аварійних виходів.

Стюардеса додала, що варто уникати місця 11А через відсутність огляду та задньої частини літака для уникнення дискомфорту при виході.

