Авиакомпании начали активнее работать над комфортом пассажиров даже в эконом-классе, поэтому United Airlines решили упростить жизнь туристам, пишет Euronews.

Каким образом места превратятся в кровать?

В 2027 году перевозчик планирует запустить новый формат бронирования под названием Relax Row. Речь идет о возможности бронирования сразу трех мест в эконом-классе, чтобы иметь возможность превратить их в кровать.

Каждое сиденье будет оборудовано подставкой для ног, которую можно поднять, чтобы выровнять поверхность. Пассажирам в таком случае выдадут матрас, одеяло и две подушки. Для тех, кто будет с детьми, предусмотрели даже мягкую игрушку.

Этот формат может подойти для одного пассажира, пары или даже семьи из трех человек. На каждом самолете планируют выделять до 12 таких советов. Уже к 2030 году Relax Row должен появиться на более 200 самолетах моделей 787 и 777 во флоте компании.



Пассажиры теперь смогут спать в кроватях / Фото Pexels

Кто еще предлагает кровати в экономии?

И хотя такая идея может выглядеть новой, на самом деле такой подобный формат еще в 2011 году запустили Air New Zealand под названием Skycouch. На отдельных самолетах пассажиры могут получить специальную подкладку, дополнительную постель и даже ремни безопасности, в которых можно оставаться пристегнутыми в лежачем положении.

В Европе похожую версию имеет Lufthansa. На дальнемагистральных рейсах продолжительностью более 11 часов туристам предлагают спальный ряд с наматрасником.

К слову, бортпроводница лоукоста Ryanair рассказала о самых удобных местах в самолете, хоть их и немного, пишет The Mirror. Она рекомендует места возле аварийных выходов – в 17-м и в 1-м ряду для большего пространства ног. Также в этих местах не будет детей в соседних рядах, потому что им нельзя сидеть возле аварийных выходов.

Стюардесса добавила, что стоит избегать места 11А из-за отсутствия обзора и задней части самолета во избежание дискомфорта при выходе.

