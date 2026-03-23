Що подивитись у місті, де народився власник OnlyFans Леонід Радвінський
- Леонід Радвінський, засновник OnlyFans, народився в Одесі, але переїхав до США, де жив у Чикаго та Флориді.
- В Одесі варто відвідати Потьомкінські сходи, Оперний театр, Дерибасівську вулицю, парк Шевченка та морський вокзал.
23 березня помер американський підприємець українського походження Леонід Радвінський. Саме він заснував платформу для дорослого контенту OnlyFans. Чоловік помер після тривалої боротьби з онкологією.
Леонід народився в Одесі, але переїхав до США ще дитиною. Його сім’я оселилася в Чикаго, а пізніше він переїхав жити до Флориди й вів доволі приватне особисте життя.
Рідне місто Леоніда розташоване на березі Чорного моря, пише Сultural geographies. Одеса популярна завдяки Дерибасівській вулиці, Оперному театру та ринку "Привоз". Для тих, хто планує поїздку в Одесу навесні – рекомендуємо побачити кілька найкращих локацій.
Які 5 локацій побачити в Одесі?
Потьомкінські сходи
Ці сходи є візитівкою Одеси. Вони складаються зі 192 сходинок й ведуть до порту та набережної. Що цікаво, ці сходи відомі оптичним ефектом. Якщо дивитися зверху, то видно лише майданчики між сходами, а внизу – самі сходи.
Оперний театр
Театр виглядає велично та розкішно. Тут туристи можуть відвідати виставу чи зробити красиве фото будівлі ззовні, яка, до речі, вважається однією із найкрасивіших у Європі.
Дерибасівська вулиця
На найвідомішій пішохідній вулиці Одеси завжди багато туристів. Тут чимало кав’ярень, ресторанів, сувенірних лавок, а також відомий міський сад з фонтанами. Рекомендуємо тут завітати на місцеву каву та фірмові десерти.
Парк Шевченка
У цьому парку часто прогулюються сім’ї, а молодь влаштовує активний відпочинок та пікнік. У цьому парку розташований стадіон «Чорноморець» та пам’ятник Шевченку. За бажання, тут можна взяти з собою плед і перекус, щоб відпочити на природі.
Морський вокзал
З однієї з центральних точок міста відкривається дуже красивий краєвид на море. Туристи часто морський вокзал використовують як стартову точку для морських прогулянок.
До слова, у США також є Одесcа, пише TSHA. Одесса була заснована в 1881 році як пункт зупинки для водопостачання та перевезення худоби на залізниці Техас і Тихий океан. Назва міста була обрана на честь Одеси в Україні. За однією з версій так поселення було названо робітниками з Російської імперії, які будували залізницю у 1881 році, тому що місцевість нагадувала їм їхню батьківщину.
