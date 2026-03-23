Леонід народився в Одесі, але переїхав до США ще дитиною. Його сім’я оселилася в Чикаго, а пізніше він переїхав жити до Флориди й вів доволі приватне особисте життя.
Читайте також У цьому затишному містечку на Львівщині Івану Франку доводилося спати у труні
Рідне місто Леоніда розташоване на березі Чорного моря, пише Сultural geographies. Одеса популярна завдяки Дерибасівській вулиці, Оперному театру та ринку "Привоз". Для тих, хто планує поїздку в Одесу навесні – рекомендуємо побачити кілька найкращих локацій.
Які 5 локацій побачити в Одесі?
Потьомкінські сходи
Ці сходи є візитівкою Одеси. Вони складаються зі 192 сходинок й ведуть до порту та набережної. Що цікаво, ці сходи відомі оптичним ефектом. Якщо дивитися зверху, то видно лише майданчики між сходами, а внизу – самі сходи.
Оперний театр
Театр виглядає велично та розкішно. Тут туристи можуть відвідати виставу чи зробити красиве фото будівлі ззовні, яка, до речі, вважається однією із найкрасивіших у Європі.
Дерибасівська вулиця
На найвідомішій пішохідній вулиці Одеси завжди багато туристів. Тут чимало кав’ярень, ресторанів, сувенірних лавок, а також відомий міський сад з фонтанами. Рекомендуємо тут завітати на місцеву каву та фірмові десерти.
Парк Шевченка
У цьому парку часто прогулюються сім’ї, а молодь влаштовує активний відпочинок та пікнік. У цьому парку розташований стадіон «Чорноморець» та пам’ятник Шевченку. За бажання, тут можна взяти з собою плед і перекус, щоб відпочити на природі.
Морський вокзал
З однієї з центральних точок міста відкривається дуже красивий краєвид на море. Туристи часто морський вокзал використовують як стартову точку для морських прогулянок.
5 причин відвідати Одесу у квітні: дивіться відео
До слова, у США також є Одесcа, пише TSHA. Одесса була заснована в 1881 році як пункт зупинки для водопостачання та перевезення худоби на залізниці Техас і Тихий океан. Назва міста була обрана на честь Одеси в Україні. За однією з версій так поселення було названо робітниками з Російської імперії, які будували залізницю у 1881 році, тому що місцевість нагадувала їм їхню батьківщину.
Що ще варто прочитати?
Існує версія, що княгиня Ольга народилася в Пліснеську, і це місце ідентифікують із теренами Підгірців, де створено Історико-культурний заповідник "Давній Пліснеськ".
Євген Петрушевич народився у Буську Львівської області та став першим президентом ЗУНР після проголошення республіки у 1918 році.