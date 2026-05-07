Що подивитись у Відні тим, хто приїде вболівати за LELÉKA на Євробаченні

Українська співачка LELÉKA у столиці Австрії виступатиме у другому півфіналі Євробачення 2026 року 14 травня з піснею Ridnym. Віримо, що виступить вона й у фіналі.

А це означає, що у шанувальників є щонайменше кілька діб, аби відкрити для себе Відень. Тож завдяки матеріалам visitingvienna.com і не тільки розповідаємо про це докладніше.

Поки LELÉKA співає на Євробаченні, ви встигнете побачити найкращий Відень: що там дивитися?

70-й пісенний конкурс Євробачення, а саме його великий фінал, у 2026 році відбудеться у Відні – вперше з 2015 року, як зазначає wien.info. Безпосередньо фінальний концерт заплановано на 16 травня у Stadthalle.

Україну представить LELÉKA з піснею Ridnym. І якщо ви вирішили підтримати її там особисто, то навряд чи уникнете нагоди дослідити й столицю Австрії. Що ж там варто побачити передовсім?

Найвідоміша архітектурна локація – Стефансдом, тобто величний готичний собор Святого Стефана з Південною вежею у 136 метрів заввишки. Це буквально серце Відня. Вхід до самої церкви безплатний, на відміну від вежі – але ті, хто подолає 343 сходинки, побачать справді неймовірну панораму міста.

Expedia також радить обов'язково здійснити поїздку на колесі огляду, побудованому у 1897 році на честь 50-річчя вступу на престол імператора Франца-Йосифа I. З найвищої його точки, а мовиться про 65 метрів, відкривається чудовий краєвид на місто, зокрема ратушу, той самий собор Святого Стефана та Каленберг.

Звернути увагу варто також на пішохідну вулицю Грабен із чумною колоною, де зручно починати прогулянку старим містом. І куди ж без палаців Габсбургів? Передовсім це Гофбург – колишня резиденція австрійських імператорів, де є кілька цікавих музеїв, як-от Музей Сісі чи Кайзерська Шатцкамера з коронними коштовностями.

Далі, за кілька кілометрів від центру – палац Шенбрунн, найбільш відвідуваний об'єкт Відня, із півсотнею залів у стилі рококо та найстарішим у світі зоопарком Тіргартен. І, нарешті, Бельведер, збудований у 1723 році принцом Савойським, де зберігають всесвітньо відомий "Поцілунок" Густава Клімта.

Завітайте й на площу Марії Терезії, де стоять два симетричні будинки – Музей природознавства та Музей історії мистецтв. І окремо згадаємо оновлений і дійсно величезний громадський парк відпочинку та розваг Пратер, де якраз і розташоване згадане вище легендарне колесо огляду. У 2025 році тут відкрили ще й новий гіркокат Wiener Looping від Mack Rides.

Не забуваймо й про кулінарію. Віденські кав'ярні – це не просто місця для попити кави, а культурна інституція під охороною ЮНЕСКО. Спробуйте торт Захер за оригінальним рецептом кондитерської Demel, віденський шніцель, який за розміром часто перевищує тарілку, і, звісно, вічну класику – Apfelstrudel.

А ввечері варто вийти на набережну Дунайського каналу та прогулятися нею й неймовірно красивими з особливим освітленням мостами. Особливо у травні, коли тут повно вуличних барів і живої музики.

Автор статті у Відні бував неодноразово, тож ось порада з власного досвіду: якщо ви розраховуєте на певну суму, додайте до неї ще відсотків 30. В австрійській столиці за українськими мірками дорого, але там настільки все красиве та цікаве, що ви гарантовано не зможете втримати себе від додаткових витрат.

Які цікаві факти варто знати про інші туристичні магніти Австрії?

Грац має статус міста дизайну ЮНЕСКО завдяки, зокрема, музею сучасного мистецтва Kunsthaus, який місцеві ласкаво називають "Дружнім інопланетянином" за органічну футуристичну форму. А на пагорбі Шлосберг заввишки 473 метри там зберігся годинниковий механізм 1712 року і 175-метрова підземна гірка.

Австрійське селище Гальштат із населенням близько 800 людей називають прообразом засніженого міста Еренделл з мультфільму Disney "Крижане серце". Гальштат також є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, але один день перебування тут обходиться мандрівникові щонайменше у кілька сотень лише на базові витрати.