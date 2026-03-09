Туристка провела незабутню ніч у замку, який колись був домом справжньої королеви: що її вразило

Туристка, яка провела ніч у Leeds Castle, змогла відчути атмосферу минулих століть і насолодитися розкішшю історичного замку. Окрім ночівлі, на території замку відкриваються численні можливості для відпочинку.

Чи здогадувалися ви, що в деяких справжніх замках туристи можуть залишитися на ніч і відчути атмосферу тих часів? У Leeds Castle у графстві Кенті це цілком можливо, розповідає Mirror.

Що буде, якщо забронювати ніч в англійському замку Leeds Castle?

Туристка, яка провела ніч у Leeds Castle у графстві Кент в Англії, розповіла про незабутній досвід перебування в колишньому домі Катерини Арагонської – колишньої королеви Англії. Замок зберіг безліч історичних легенд, включно з привидами чорних собак та жінки у довгій сукні, однак ніч у комфортному номері пройшла спокійно.

Як виглядає територія замку: дивитись відео

Номер Stable Courtyard запропонував гостям вид на озеро, мінібар із місцевими делікатесами та розкішну ванну. Також доступні Maiden's Tower, де мешкали дамські свити Катерини Арагонської, котеджі та лоджі біля річки. Вечеря в ресторані Castle View відкриває захопливий вид на замок у підсвічуванні, а літній майданчик дозволяє милуватися заходом сонця.

Меню пропонує страви з локальних продуктів, від риби та м'яса до традиційних пирогів, а місцеве вино Pinot Noir залишило приємні враження. Персонал замку забезпечує комфорт і детальні екскурсії, дозволяючи гостям зануритися в історію та атмосферу цього королівського маєтку.

Що ще є цікавого на території?

Локація пропонує гостям не лише унікальну можливість переночувати на території замку, а й безліч розваг для всієї родини. Тут можна відвідати центр хижих птахів, прогулятися пішохідними маршрутами навколо замку, випробувати дитячі смуги перешкод та пригодницький гольф або відправитися на замковий поїзд.

Як виглядає сад Leeds Castle / фото Leeds Castle

Для шанувальників історії та природи відкриті музейні експозиції, розваги у саду, лицарські шоу, а також спеціальні сезонні заходи та екскурсії. Територія поєднує атмосферу середньовічної розкоші з активним відпочинком, роблячи його ідеальним місцем для короткого вікенду або сімейної подорожі. Всі деталі про місце можна дізнатись на офіційному сайті.

