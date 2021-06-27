Очікування і реальність: курйозні фото з подорожей, які доводять, що все може піти не так
Джерело:Тролльно
Плануючи свою подорож, ми мріємо, щоб все було ідеально: місця в літаку, поїзді, туристичні локації, вид з вікна та інше. Однак, коли починається мандрівка – отримуємо лише розчарування.
Деякі "щасливчики" поділились світлинами зі своїх подорожей. Ці користувачі точно знають, що таке почуття гумору!
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Вони проїхали 10 000 кілометрів, щоб подивитися повне сонячне затемнення в Чилі
Фото: youyouxue / reddit
"На сайті готелю було написано, що у нас номер з видом на море"
Фото: Ferniffico / reddit
Він просто хотів селфі з Моною Лізою
Фото: Kaiji700m / reddit
Коли мріяв побачити знамениту туристичну локацію, але у туману інші плани
Фото: parkourgamer / reddit
Перевіряйте стан пам'ятки заздалегідь
Фото: ok963 / reddit
Хлопець доплатив за місце біля вікна
Фото: travelator / reddit
Той випадок, коли не перевірили розмір намету після покупки онлайн
Фото: isabellefeteris
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Фото: the_breadlord / reddit
Не так вже й романтично в цій Венеції
Фото: phillynotfunny / reddit
Пара доплатила за місце біля вікна – поїздка тривалістю в 11 годин
Фото: nemchuk / reddit
В Парижі не всюди розкішний вид на Ейфелеву вежу
Фото: DashFerLev / reddit