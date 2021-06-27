Деякі "щасливчики" поділились світлинами зі своїх подорожей. Ці користувачі точно знають, що таке почуття гумору!

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Вони проїхали 10 000 кілометрів, щоб подивитися повне сонячне затемнення в Чилі


Фото: youyouxue / reddit

"На сайті готелю було написано, що у нас номер з видом на море"


Фото: Ferniffico / reddit

Він просто хотів селфі з Моною Лізою


Фото: Kaiji700m / reddit

Коли мріяв побачити знамениту туристичну локацію, але у туману інші плани


Фото: parkourgamer / reddit

Перевіряйте стан пам'ятки заздалегідь


Фото: ok963 / reddit

Хлопець доплатив за місце біля вікна


Фото: travelator / reddit

Той випадок, коли не перевірили розмір намету після покупки онлайн


Фото: isabellefeteris

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Здається, сьогодні Тадж-Махал не радуватиме гостей


Фото: the_breadlord / reddit

Не так вже й романтично в цій Венеції


Фото: phillynotfunny / reddit

Пара доплатила за місце біля вікна – поїздка тривалістю в 11 годин


Фото: nemchuk / reddit

В Парижі не всюди розкішний вид на Ейфелеву вежу


Фото: DashFerLev / reddit