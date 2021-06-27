Некоторые "счастливчики" поделились фотографиями из своих путешествий. Эти пользователи точно знают, что такое чувство юмора!
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Они проехали 10 000 километров, чтобы посмотреть полное солнечное затмение в Чили
Фото: youyouxue / reddit
"На сайте отеля было написано, что у нас номер с видом на море"
Фото: Ferniffico / reddit
Он просто хотел селфи с Моной Лизой
Фото: Kaiji700m / reddit
Когда мечтал увидеть знаменитую туристическую локацию, но у тумана другие планы
Фото: parkourgamer / reddit
Проверяйте состояние достопримечательности заранее
Фото: ok963 / reddit
Парень доплатил за место у окна
Фото: travelator / reddit
Тот случай, когда не проверили размер палатки после покупки онлайн
Фото: isabellefeteris
Интересно Как бы выглядели знаменитые достопримечательности, если изменить их местоположение: фото
Кажется, сегодня Тадж-Махал не будет радовать гостей
Фото: the_breadlord / reddit
Не так уж романтично в этой Венеции
Фото: phillynotfunny / reddit
Пара доплатила за место у окна – поездка продолжительностью в 11 часов
Фото: nemchuk / reddit
В Париже не всюду роскошный вид на Эйфелеву башню
Фото: DashFerLev / reddit