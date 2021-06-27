Некоторые "счастливчики" поделились фотографиями из своих путешествий. Эти пользователи точно знают, что такое чувство юмора!

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Они проехали 10 000 километров, чтобы посмотреть полное солнечное затмение в Чили


Фото: youyouxue / reddit

"На сайте отеля было написано, что у нас номер с видом на море"


Фото: Ferniffico / reddit

Он просто хотел селфи с Моной Лизой


Фото: Kaiji700m / reddit

Когда мечтал увидеть знаменитую туристическую локацию, но у тумана другие планы


Фото: parkourgamer / reddit

Проверяйте состояние достопримечательности заранее


Фото: ok963 / reddit

Парень доплатил за место у окна


Фото: travelator / reddit

Тот случай, когда не проверили размер палатки после покупки онлайн


Фото: isabellefeteris

Интересно Как бы выглядели знаменитые достопримечательности, если изменить их местоположение: фото

Кажется, сегодня Тадж-Махал не будет радовать гостей


Фото: the_breadlord / reddit

Не так уж романтично в этой Венеции


Фото: phillynotfunny / reddit

Пара доплатила за место у окна – поездка продолжительностью в 11 часов


Фото: nemchuk / reddit

В Париже не всюду роскошный вид на Эйфелеву башню


Фото: DashFerLev / reddit