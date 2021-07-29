Курортний Кіпр посилює правила в'їзду для невакцинованих українських туристів: що зміниться

29 липня 2021 , 11:51
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Джерело:

телеграм-канал Коронавірус_інфо

Острів Кіпр – один з найпопулярніших туристичних напрямів. Щороку курорт відвідують тисячі туристів, зокрема українських.

У час пандемії здійснити подорож без обмежень до цієї країни можуть вакциновані. Для тих, хто не отримав щеплення – Кіпр посилив правила в'їзду.

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З цього тижня невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до отримання результату, впродовж 3 годин, прибулі залишаються на самоізоляції.

Натомість вакциновані пасажири при наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.

Вакцини, що визнаються кіпрською стороною:

  • Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
  • Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
  • Pfizer-BioNTech Vaccine;
  • Moderna Vaccine;
  • Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
  • Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
  • Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Як повідомляє МЗС, станом на 26 липня 2021 року вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Зверніть увагу! За 48 годин до вильоту, туристам досі необхідно заповнити заявку на сайті Cyprus Flight pass.

Ситуація з коронавірусом на Кіпрі

  • За даними Worldometer, станом на 29 липня 2021 року на Кіпрі зафіксували 100 129 випадків COVID-19.
  • Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 80 тисячам громадян.
  • Від ускладнень хвороби померли понад 412 пацієнтів.

Відзначимо, раніше у Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі для українських туристів відкрито 124 країни.

Автор: Марта Касіянчук