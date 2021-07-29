Курортний Кіпр посилює правила в'їзду для невакцинованих українських туристів: що зміниться

Острів Кіпр – один з найпопулярніших туристичних напрямів. Щороку курорт відвідують тисячі туристів, зокрема українських.

У час пандемії здійснити подорож без обмежень до цієї країни можуть вакциновані. Для тих, хто не отримав щеплення – Кіпр посилив правила в'їзду.

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З цього тижня невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до отримання результату, впродовж 3 годин, прибулі залишаються на самоізоляції.

Натомість вакциновані пасажири при наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.

Вакцини, що визнаються кіпрською стороною:

Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);

Pfizer-BioNTech Vaccine;

Moderna Vaccine;

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;

Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Як повідомляє МЗС, станом на 26 липня 2021 року вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Ситуація з коронавірусом на Кіпрі

За даними Worldometer, станом на 29 липня 2021 року на Кіпрі зафіксували 100 129 випадків COVID-19.

Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 80 тисячам громадян.

Від ускладнень хвороби померли понад 412 пацієнтів.

За 48 годин до вильоту, туристам досі необхідно заповнити заявку на сайті Cyprus Flight pass

Відзначимо, раніше у Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі для українських туристів відкрито 124 країни.