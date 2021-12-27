Куди туристи подорожували у 2021 році: найпопулярніші напрямки
Джерело:Forward Keys
Попри пандемію коронавірусу, що захопила весь світ, цьогоріч було чимало можливостей для подорожей. Країни відкривали свої кордони для гостей за різних COVID-вимог. Втім, були ті, що полюбилися туристам найбільше.
Так, сервіс Forward Keys склав рейтинг найпопулярніших напрямків 2021 року. Він займається відстеженням тенденцій авіакомпаній та туризму.
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Назва найпопулярніших напрямків подорожей у 2021 році
За даними рейтингу, перше місце посів Дубай, слідом за ним Канкун та Стамбул. До слова, у 2021 році до трійки лідерів не ввійшли міста Європи та Америки.
До десятків увійшли:
- Дубай (ОАЕ)
- Канкун (Мексика)
- Стамбул (Туреччина)
- Нью-Йорк (США)
- Маямі (США)
- Париж (Франція)
- Доха (Катар)
- Лондон (Велика Британія)
- Каїр (Єгипет)
- Мадрид (Іспанія)
Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2021 році та у 2019-му / Forward Keys
Позначається, що на результати вплинули карантинні обмеження, які країна запровадила через пандемію та поширення нового штаму коронавірусу «Омірон».
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Куди летили українці в листопаді 2021-го
За даними аеропорту "Бориспіль", в трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед українських туристів у листопаді: Єгипет, Туреччина та Польща.
Цікаво, що у переліку з нових напрямків, які раніше не входили до популярних серед українців.
10 найпопулярніших напрямків
- Шарм-ель-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Дубай;
- Марса Алам;
- Тель-Авів;
- амстердам;
- Барселона;
- Анталія;
- Франкфурт-на-Майні.