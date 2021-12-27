Куди туристи подорожували у 2021 році: найпопулярніші напрямки

Попри пандемію коронавірусу, що захопила весь світ, цьогоріч було чимало можливостей для подорожей. Країни відкривали свої кордони для гостей за різних COVID-вимог. Втім, були ті, що полюбилися туристам найбільше.

Так, сервіс Forward Keys склав рейтинг найпопулярніших напрямків 2021 року. Він займається відстеженням тенденцій авіакомпаній та туризму.

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Назва найпопулярніших напрямків подорожей у 2021 році

За даними рейтингу, перше місце посів Дубай, слідом за ним Канкун та Стамбул. До слова, у 2021 році до трійки лідерів не ввійшли міста Європи та Америки.

До десятків увійшли:

Дубай (ОАЕ) Канкун (Мексика) Стамбул (Туреччина) Нью-Йорк (США) Маямі (США) Париж (Франція) Доха (Катар) Лондон (Велика Британія) Каїр (Єгипет) Мадрид (Іспанія)



Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2021 році та у 2019-му / Forward Keys

Позначається, що на результати вплинули карантинні обмеження, які країна запровадила через пандемію та поширення нового штаму коронавірусу «Омірон».

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Куди летили українці в листопаді 2021-го

За даними аеропорту "Бориспіль", в трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед українських туристів у листопаді: Єгипет, Туреччина та Польща.

Цікаво, що у переліку з нових напрямків, які раніше не входили до популярних серед українців.

10 найпопулярніших напрямків

Шарм-ель-Шейх; Хургада; Стамбул; Дубай; Марса Алам; Тель-Авів; амстердам; Барселона; Анталія; Франкфурт-на-Майні.