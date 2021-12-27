Куди туристи подорожували у 2021 році: найпопулярніші напрямки

27 грудня 2021 , 11:25
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Джерело:

Forward Keys

Попри пандемію коронавірусу, що захопила весь світ, цьогоріч було чимало можливостей для подорожей. Країни відкривали свої кордони для гостей за різних COVID-вимог. Втім, були ті, що полюбилися туристам найбільше.

Так, сервіс Forward Keys склав рейтинг найпопулярніших напрямків 2021 року. Він займається відстеженням тенденцій авіакомпаній та туризму.

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Назва найпопулярніших напрямків подорожей у 2021 році

За даними рейтингу, перше місце посів Дубай, слідом за ним Канкун та Стамбул. До слова, у 2021 році до трійки лідерів не ввійшли міста Європи та Америки.

До десятків увійшли:

  1. Дубай (ОАЕ)
  2. Канкун (Мексика)
  3. Стамбул (Туреччина)
  4. Нью-Йорк  (США)
  5. Маямі (США)
  6. Париж (Франція)
  7. Доха (Катар)
  8. Лондон (Велика Британія)
  9. Каїр (Єгипет)
  10. Мадрид (Іспанія)


Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2021 році та у 2019-му / Forward Keys

Позначається, що на результати вплинули карантинні обмеження, які країна запровадила через пандемію та поширення нового штаму коронавірусу «Омірон».

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Куди летили українці в листопаді 2021-го

За даними аеропорту "Бориспіль", в трійці найпопулярніших міжнародних напрямків серед українських туристів у листопаді: Єгипет, Туреччина та Польща.

Цікаво, що у переліку з нових напрямків, які раніше не входили до популярних серед українців.

10 найпопулярніших напрямків

  1. Шарм-ель-Шейх;
  2. Хургада;
  3. Стамбул;
  4. Дубай;
  5. Марса Алам;
  6. Тель-Авів;
  7. амстердам;
  8. Барселона;
  9. Анталія;
  10. Франкфурт-на-Майні.
Цікаво! Раніше сервіс Esta-america склав рейтинг найкращих напрямків серед туристів. Наймовірніше, за ними мандрівніше у 2022 році.
Автор: Марта Касіянчук