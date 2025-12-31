Італійською це місце називають сьогодні Circo Massimo, або Circus Maximus латиною. 24 Канал із посиланням на rome.info розповість про нього докладніше.

Дивіться також Краще за Мілан: прихована перлина Італії, яку туристи даремно недооцінюють

Circo Massimo був гучнішим за Колізей: де шукати головну арену стародавнього Рима?

Circo Massimo лежав у Римі у долині між Палатинським та Авентинським пагорбами. Він міг вмістити щонайменше 150 тисяч глядачів. Але багато дослідників говорять про значно більшу кількість, ще й якщо враховувати людей на схилах пагорбів.

Як зазначає rome.net, арена мала 600 метрів уздовж та 225 метрів ушир, а вмістити могла до 300 тисяч глядачів. Це у кілька разів більше, ніж Колізей, який впускав близько 50 – 80 тисяч людей.​ Найвідомішими подіями на Circus Maximus були перегони колісниць та кінні виставки.

Перші дерев'яні трибуни з'явилися тут ще в часи царів, десь за Тарквінія Пріска, близько VI століття до нашої ери. Стадіон неодноразово перебудовували після пожеж (зокрема 64 року за Нерона) й повеней, а остаточного кам'яного вигляду він набув за Траяна на початку II століття нашої ери.

На піку розвитку тут проводили публічні ігри з кінними перегонами в республіканську добу, а в імперський час – циркові перегони квадриг. Історики пишуть, що рев уболівальників після ставок на улюблені фракції та гуркіт коліс створювали шум, який накривав пів міста. Відтак і називають стадіон найгучнішим в античну добу.

Circo Massimo – тут ревіли сотні тисяч людей: дивіться відео guideromeua

Сьогодні ця територія – парк та археологічна зона. Вхід до самого Circo Massimo як до парку безплатний. Утім, як не шкода, але від колишньої арени залишилася лише велика подовгаста зелена западина з фрагментами трибун і спіни. Лише з оглядових майданчиків на Палатині та Авентині добре читаються обриси колишнього треку.

Які туристичні магніти Рима вважають обов'язковими для відвідування?