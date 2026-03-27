Як провести вихідні за межами Львова до 500 гривень: перевірені варіанти

Вихідні за межами Львова – це чудова можливість перезавантажитися. Навіть маючи бюджет до 500 гривень, можна організувати повноцінну мандрівку задля отримання нових вражень.

Часто львів’яни хочуть провести вихідні за містом, тому обирають гори, старовинні замки чи затишні парки, пише 24 Канал. Щоб змінити обстановку не потрібно витрачати багато коштів. Є цілком економні й атмосферні маршрути, які можна побачити на вихідних.

Як провести вихідні за межами Львова?

Прогулятися Яворівським нацпарком (Розточчя)

У заповіднику є букові ліси, озера, ставки, а також сосново-дубові ліси, які більше ніде в Україні не ростуть, пише Wow Nature. Тут можна полюбуватися одним з найбільших озер Львівщини – Янівським Ставом з Королеви гори.

Озеро Янівський став відоме як місце відпочинку під час перельотів та зимівлі для багатьох видів птахів. В околицях заповідника розташовані Страдецький печерний монастир, музей різьблення по дереву, дендрарій.

Доїхати зі Львова до Яворівського національного парку найзручніше маршрутками, що прямують у напрямку села Івано-Франкове з автостанції №4 (вулиця Шевченка). Дорога займе приблизно годину. Проте для зручності сюди можна швидше дібратися машиною.

На цій локації мінімум людей, тому вона ідеально підходить для спокійного відпочинку – гуляти по заповіднику можна хоч цілий день.



Красивий Яворівський нацпарк / Фото Сергія Кансиренка

Піднятися на гору Парашку (Сколе)

Ця гора є найвищою у Сколівських Бескидах, проте підйом вважається одним з найбільш легких карпатських маршрутів, пише Simya. Підкорювати гору можна з містечка Сколе, проте дехто обирає як стартову точку село Корчин. Неподалік розташований водоскад Гуркало, який дуже подобається мандрівникам.

Доїхати сюди можна електричкою Львів – Сколе, яка обійдеться у 120 гривень в обидві сторони. Ця мандрівка стане ідеальною для тих, хто хоче перевантажитися й провести пікнік на природі. Цей маршрут вважають одним з найбюджетніших для поїздки в гори.



Парашка гарно виглядає вже навесні / Фото з Вікіпедії

Побачити фортецю Тустань

Тустань – це унікальний наскельний оборонний комплекс у Карпатах, що функціонував як фортеця у XII – XVI століттях. Особливість цього місця полягає у поєднання природи й архітектури.

Дістатися до Тустані можна прямим автобусом Львів – Урич з площі Двірцевої, який курсує з понеділка по неділю о 9 та 14 годині. Автомобілем сюди доїхати можна через Східницю. Вхідний квиток коштує 180 гривень, тому якщо взяти з собою перекус, то разом з дорогою можна цілком вкластися у 500 гривень.



Фортеця "Тустань" / Фото Funtime

До слова, львів'яни розсекретили топові місця, куди їдуть на вихідні, йдеться у Threads @sonyachna14. Користувачі радять відвідати Оброшинський дендропарк "Джерело", палац Яблоновських-Бруницьких у селі Підгірці, сімейне господарство Cozy Farm у селі Когути Яворівського району, футуристичний Парк 3020 на території Edem Resort та ще багато інших цікавих локацій.

Що ще цікавого варто прочитати?