Часто львовяне хотят провести выходные за городом, поэтому выбирают горы, старинные замки или уютные парки, пишет 24 Канал. Чтобы сменить обстановку не нужно тратить много средств. Есть вполне экономные и атмосферные маршруты, которые можно увидеть на выходных.

Как провести выходные за пределами Львова?

Прогуляться по Яворовскому нацпарку (Расточье)

В заповеднике есть буковые леса, озера, пруды, а также сосново-дубовые леса, которые больше нигде в Украине не растут, пишет Wow Nature. Здесь можно полюбоваться одним из крупнейших озер Львовщины – Яновским Прудом с Королевы горы.

Озеро Яновский пруд известно как место отдыха во время перелетов и зимовки для многих видов птиц. В окрестностях заповедника расположены Страдецкий пещерный монастырь, музей резьбы по дереву, дендрарий.

Доехать из Львова в Яворовский национальный парк удобнее всего маршрутками, следующих в направлении села Ивано-Франково с автостанции №4 (улица Шевченко). Дорога займет примерно час. Однако для удобства сюда можно быстрее добраться на машине.

На этой локации минимум людей, поэтому она идеально подходит для спокойного отдыха – гулять по заповеднику можно хоть целый день.



Красивый Яворовский нацпарк / Фото Сергея Кансиренко

Подняться на гору Парашку (Сколе)

Эта гора является самой высокой в Сколевских Бескидах, однако подъем считается одним из самых легких карпатских маршрутов, пишет Simya. Покорять гору можно из города Сколе, однако некоторые выбирают как стартовую точку село Корчин. Неподалеку расположен водопад Гуркало, который очень нравится путешественникам.

Доехать сюда можно электричкой Львов – Сколе, которая обойдется в 120 гривен в обе стороны. Это путешествие станет идеальным для тех, кто хочет перегрузиться и провести пикник на природе. Этот маршрут считают одним из самых бюджетных для поездки в горы.



Парашка хорошо выглядит уже весной / Фото из Википедии

Увидеть крепость Тустань

Тустань – это уникальный наскальный оборонный комплекс в Карпатах, функционировавший как крепость в XII – XVI веках. Особенность этого места заключается в сочетании природы и архитектуры.

Добраться до Тустани можно прямым автобусом Львов – Урыч с площади Дворцовой, который курсирует с понедельника по воскресенье в 9 и 14 часов. Автомобилем сюда доехать можно через Сходницу. Входной билет стоит 180 гривен, поэтому если взять с собой перекус, то вместе с дорогой можно вполне уложиться в 500 гривен.



Крепость "Тустань" / Фото Funtime

К слову, львовяне рассекретили топовые места, куда едут на выходные, говорится в Threads @sonyachna14. Пользователи советуют посетить Оброшинский дендропарк "Источник", дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы, семейное хозяйство Cozy Farm в селе Когуты Яворивского района, футуристический Парк 3020 на территории Edem Resort и еще много других интересных локаций.

