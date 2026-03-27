Часто львів’яни хочуть провести вихідні за містом, тому обирають гори, старовинні замки чи затишні парки, пише 24 Канал. Щоб змінити обстановку не потрібно витрачати багато коштів. Є цілком економні й атмосферні маршрути, які можна побачити на вихідних.

Читайте також До Карпат стане легше дістатися: Укразалізниця призначила додаткові поїзди

Як провести вихідні за межами Львова?

Прогулятися Яворівським нацпарком (Розточчя)

У заповіднику є букові ліси, озера, ставки, а також сосново-дубові ліси, які більше ніде в Україні не ростуть, пише Wow Nature. Тут можна полюбуватися одним з найбільших озер Львівщини – Янівським Ставом з Королеви гори.

Озеро Янівський став відоме як місце відпочинку під час перельотів та зимівлі для багатьох видів птахів. В околицях заповідника розташовані Страдецький печерний монастир, музей різьблення по дереву, дендрарій.

Доїхати зі Львова до Яворівського національного парку найзручніше маршрутками, що прямують у напрямку села Івано-Франкове з автостанції №4 (вулиця Шевченка). Дорога займе приблизно годину. Проте для зручності сюди можна швидше дібратися машиною.

На цій локації мінімум людей, тому вона ідеально підходить для спокійного відпочинку – гуляти по заповіднику можна хоч цілий день.



Красивий Яворівський нацпарк / Фото Сергія Кансиренка

Піднятися на гору Парашку (Сколе)

Ця гора є найвищою у Сколівських Бескидах, проте підйом вважається одним з найбільш легких карпатських маршрутів, пише Simya. Підкорювати гору можна з містечка Сколе, проте дехто обирає як стартову точку село Корчин. Неподалік розташований водоскад Гуркало, який дуже подобається мандрівникам.

Доїхати сюди можна електричкою Львів – Сколе, яка обійдеться у 120 гривень в обидві сторони. Ця мандрівка стане ідеальною для тих, хто хоче перевантажитися й провести пікнік на природі. Цей маршрут вважають одним з найбюджетніших для поїздки в гори.



Парашка гарно виглядає вже навесні / Фото з Вікіпедії

Побачити фортецю Тустань

Тустань – це унікальний наскельний оборонний комплекс у Карпатах, що функціонував як фортеця у XII – XVI століттях. Особливість цього місця полягає у поєднання природи й архітектури.

Дістатися до Тустані можна прямим автобусом Львів – Урич з площі Двірцевої, який курсує з понеділка по неділю о 9 та 14 годині. Автомобілем сюди доїхати можна через Східницю. Вхідний квиток коштує 180 гривень, тому якщо взяти з собою перекус, то разом з дорогою можна цілком вкластися у 500 гривень.



Фортеця "Тустань" / Фото Funtime

До слова, львів'яни розсекретили топові місця, куди їдуть на вихідні, йдеться у Threads @sonyachna14. Користувачі радять відвідати Оброшинський дендропарк "Джерело", палац Яблоновських-Бруницьких у селі Підгірці, сімейне господарство Cozy Farm у селі Когути Яворівського району, футуристичний Парк 3020 на території Edem Resort та ще багато інших цікавих локацій.

