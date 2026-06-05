Ба більше, романтику каналів і тихий плескіт води можна знайти за цілком притомні гроші. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому Кіоджу називають старшою сестрою Венеції?

Поки тисячі мандрівників штурмують площу Сан-Марко в італійській Венеції, всього за 25 кілометрів на південь тихо лежить справжня перлина – Кіоджа. Це місто насправді є навіть старшим за Венецію, адже його заснували ще у II столітті до нашої ери у римські часи, як пише visitchioggia.com. Колись Кіоджу знали як соляну столицю Середземномор'я. А сьогодні тут затишна рибальська оаза, де, втім, замість гондол плавають інші автентичні рибальські човни, а повітря наповнене криком чайок та ароматом свіжих морепродуктів.

Щоб відчути справжній ритм Кіоджі, варто розпочати ранок так, як радять місцеві жителі. Завітайте до кондитерської Pasticceria Flora di Martin Barbara, щоб скуштувати свіжі круасани-корнетті з гарячим капучино, після цього обов'язково зазирніть на місцевий рибний ринок – навіть якщо не плануєте нічого купувати, його колоритна та трохи галаслива атмосфера варта уваги. А на обід у ресторані Al Ghebo вас дивуватимуть вишукані страви з найсвіжішого улову Адріатичного моря.

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У Кіоджі можна відчути справжнє життя італійського рибальського містечка без туристичного пафосу: дивіться відео travelnwalk4K

Чим дивує мандрівників затишне Тревізо?

Але якщо ви прагнете поєднати водну романтику зі справжнім гастрономічним екстазом – вирушайте до Тревізо. Це затишне місто розташоване всього за 40 кілометрів на північ від Венеції, у самому серці регіону, де виробляють знамените ігристе вино просеко. Окрім того, Тревізо є батьківщиною легендарного десерту тірамісу.

Прогулюючись вздовж каналу Буранеллі, ви неодмінно вийдете до головної площі Пьяцца деі Сеньйорі, неподалік якої розташований знаменитий Fontana delle Tette (Фонтан грудей), як вказують на visittreviso.it. Це копія скульптури XVI століття, з грудей якої під час міських святкувань колись лилося справжнє вино.

Італійське Тревізо варте уваги аж ніяк не менше, ніж легендарна Венеція: дивіться відео UrbanTravelerTV

Зверніть увагу: якщо у Венеції ніч у готелі середнього класу обійдеться у понад 150 доларів, то у Кіоджі чи Тревізо можна знайти затишне житло за 90 – 100. Така суттєва економія дозволяє туристу витратити збережене на вишукані вечері біля води чи дегустацію місцевих вин. Проте бронювати місця у цих автентичних куточках варто заздалегідь, адже попит на спокійний відпочинок без натовпу стрімко зростає.

А що варто відвідати у "венеційському" контексті поза Італією?

Для тих, хто мріє про поєднання величних гір та прозорих каналів, ідеальним вибором стане французьке місто Аннесі. Його канали наповнюють не морські води, а кришталеві потоки з озера Аннесі, яке вважають одним із найчистіших у Європі завдяки суворим екологічним правилам. Головною окрасою міста є середньовічний замок Palais de l'Isle, пише lac-annecy.com, збудований у XII столітті просто посеред каналу Тіу (Canal du Thiou). Він створює неймовірний казковий пейзаж на тлі засніжених Альп.

Аннесі у Франції варте уваги будь-якого мандрівника: дивіться відео BonjourWorldEU

І, звісно, неможливо не згадати про Нідерланди. Вони часто асоціюються з Амстердамом, але справжні поціновувачі затишку обирають Утрехт. Тамтешні канали мають унікальну двоярусну структуру, якої немає більше ніде у світі, як наголошують на discover-utrecht.com. При цьому нижній рівень, який колись слугував середньовічними складами та пристанями, сьогодні перетворився на затишні тераси ресторанів та кафе просто біля води. Там неймовірно приємно вечеряти при свічках, спостерігаючи повільний рух човнів.

Утрехт – саме те нідерландське місто, яке обирають шанувальники затишку: дивіться відео walking-man

До слова про Венецію

Подорож до легендарного міста на воді не обов'язково має бути дуже дорогою. Наприклад, можна влаштувати чудову бюджетну екскурсію Венецією на громадських теплоходах вапорето замість гондол, а також відвідувати безплатні локації на кшталт площі Сан-Марко чи мосту Ріальто.

Щоб не витрачати зайві гроші у кафе лише заради перепочинку, досвідчені туристи радять новачкам заздалегідь знайти затишні безкоштовні локації у Венеції, серед яких Королівські сади та парк Джардіні делла Бієнале. Тож тепер, коли ви все це знаєте, залишилося лише обрати свій наступний маршрут та вирушити назустріч справжній романтиці.