Более того, романтику каналов и тихий плеск воды можно найти за вполне вменяемые деньги. 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

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Почему Кьоджу называют старшей сестрой Венеции?

Пока тысячи путешественников штурмуют площадь Сан-Марко в итальянской Венеции, всего в 25 километрах к югу тихо лежит настоящая жемчужина – Кьоджа. Этот город на самом деле даже старше Венеции, ведь его основали еще во II веке до нашей эры в римские времена, как пишет visitchioggia.com. Когда-то Кьоджу знали как соляную столицу Средиземноморья. А сегодня здесь уютный рыбацкий оазис, где, впрочем, вместо гондол плавают другие аутентичные рыбацкие лодки, а воздух наполнен криком чаек и ароматом свежих морепродуктов.

Чтобы почувствовать настоящий ритм Кьоджи, стоит начать утро так, как советуют местные жители. Посетите кондитерскую Pasticceria Flora di Martin Barbara, чтобы попробовать свежие круассаны-корнетти с горячим капучино, после этого обязательно загляните на местный рыбный рынок – даже если не планируете ничего покупать, его колоритная и немного шумная атмосфера стоит внимания. А на обед в ресторане Al Ghebo вас будут удивлять изысканные блюда из свежего улова Адриатического моря.

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В Кьодже можно почувствовать настоящую жизнь итальянского рыбацкого городка без туристического пафоса: смотрите видео travelnwalk4K

Чем удивляет путешественников уютное Тревизо?

Но если вы хотите совместить водную романтику с настоящим гастрономическим экстазом – отправляйтесь в Тревизо. Этот уютный город расположен всего в 40 километрах к северу от Венеции, в самом сердце региона, где производят знаменитое игристое вино просекко. Кроме того, Тревизо является родиной легендарного десерта тирамису.

Прогуливаясь вдоль канала Буранелли, вы непременно выйдете к главной площади Пьяцца деи Сеньори, неподалеку от которой расположен знаменитый Fontana delle Tette (Фонтан груди), как указывают на visittreviso.it. Это копия скульптуры XVI века, из груди которой во время городских празднований когда-то лилось настоящее вино.

Итальянское Тревизо стоит внимания отнюдь не меньше, чем легендарная Венеция: смотрите видео UrbanTravelerTV

Обратите внимание: если в Венеции ночь в отеле среднего класса обойдется в более 150 долларов, то в Кьодже или Тревизо можно найти уютное жилье за 90 – 100. Такая существенная экономия позволяет туристу потратить сохраненное на изысканные ужины у воды или дегустацию местных вин. Однако бронировать места в этих аутентичных уголках стоит заранее, ведь спрос на спокойный отдых без толпы стремительно растет.

А что стоит посетить в "венецианском" контексте вне Италии?

Для тех, кто мечтает о сочетании величественных гор и прозрачных каналов, идеальным выбором станет французский город Аннеси. Его каналы наполняют не морские воды, а кристальные потоки из озера Аннеси, которое считают одним из самых чистых в Европе благодаря строгим экологическим правилам. Главным украшением города является средневековый замок Palais de l'Isle, пишет lac-annecy.com, построенный в XII веке прямо посреди канала Тиу (Canal du Thiou). Он создает невероятный сказочный пейзаж на фоне заснеженных Альп.

Аннеси во Франции стоит внимания любого путешественника: смотрите видео BonjourWorldEU

И, конечно, невозможно не упомянуть о Нидерландах. Они часто ассоциируются с Амстердамом, но настоящие ценители уюта выбирают Утрехт. Тамошние каналы имеют уникальную двухъярусную структуру, которой нет больше нигде в мире, как подчеркивают на discover-utrecht.com. При этом нижний уровень, который когда-то служил средневековыми складами и пристанями, сегодня превратился в уютные террасы ресторанов и кафе прямо у воды. Там невероятно приятно ужинать при свечах, наблюдая медленное движение лодок.

Утрехт – именно тот нидерландский город, который выбирают поклонники уюта: смотрите видео walking-man

К слову о Венеции

Путешествие в легендарный город на воде не обязательно должно быть очень дорогим. Например, можно устроить замечательную бюджетную экскурсию по Венеции на общественных теплоходах вапоретто вместо гондол, а также посещать бесплатные локации вроде площади Сан-Марко или моста Риальто.

Чтобы не тратить лишние деньги в кафе только ради отдыха, опытные туристы советуют новичкам заранее найти уютные бесплатные локации в Венеции, среди которых Королевские сады и парк Джардини делла Биеннале. И теперь, когда вы все это знаете, осталось только выбрать свой следующий маршрут и отправиться навстречу настоящей романтике.