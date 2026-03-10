Саме час їхати в Європу: 5 найкрасивіших міст, які туристи обожнюють

Дні вже стають помітно довшими й теплішими, тож настає час для планування весняних подорожей. Якщо ви той турист, який замість моря обирає піші прогулянки, тоді рекомендуємо ознайомитися з 5 найкрасивішими маршрутами, які закохають у себе з першого погляду.

Часом лише 2 – 3 днів відпочинку в іншій країні достатньо для того, щоб повністю відновитися й перезавантажитися, пише In Journal. Є кілька європейських напрямків, які навесні мають розкішний вигляд у поєднанні з сонцем та запахом квітів.

Куди поїхати в міську подорож навесні?

Сан-Себастьян (Іспанія)

Це місто в Країні Басків вважають найкрасивішим у всій Іспанії. Воно розташоване прямо на кордоні з Францією й оточене трьома горами, а з іншого боку місто омиває Атлантичний океан.

Сан-Себатьян підкорює туристів архітектурою, а також пляжами й гастрономією. У цьому місті кожен квадратний метр ресторанів у старій частині міста відзначений зіркою Мішлен. Туристам тут треба обов’язково спробувати візитівку міста – Баскський чізкейк.

Порту (Португалія)

Порту тричі визнавали найкращим європейським напрямком. Місто є одним з найбезпечніших у світі та найромантичнішим у Європі. Сюди варто приїжджати тим, хто хоче прогулятися автентичними вузькими вуличками.

Мандрівникам рекомендують відвідати Музей сучасного мистецтва, потім Фонд Серралвеш та інтерактивний музей "Світ відкритів", присвячений португальським дослідникам. А ще тут можна здійснити круїз по по річці Дуоро й відвідати винні льохи Порту.

Монтре (Швейцарія)

За 30 кілометрів від Лозанни розташоване модне містечко Монтре. Воно відоме неймовірними краєвидами, чистим повітрям та великою кількістю сонячних днів впродовж року. У місті часто проходять різні культурні заходи й проводиться велика кількість фестивалів. Серед них найвідомішим є джазовий фестиваль.

Саме в цьому місті частину свого життя провів Фредді Мерк'юрі. Він був настільки зачарований місцевістю, що побудував у Монреалі студію й створив останній альбом групи Queen "Made in Heaven".

Любляна (Словенія)

Столиця Словенії вважається одним з найкрасивіших європейських місць для весняного відпочинку. У Любляні багато барокових кварталів та будівель у стилі модерн. Чимало туристів порівнюють її з Віднем через красиву архітектуру.

Тут варто обов’язково відвідати Люблянський замок, Тромостов'є, парк Тіволі, Стежку спогадів та дружби, вулицю Трубар'єва, Крижанке, площу Прешерна, собор Святого Миколая, міст М'ясника та міст Дракона.

Амстердам (Нідерланди)

Одне з найкрасивіших міст старого континенту полонить автентичною архітектурою й витриманою естетикою. Тут панує особлива енергія, яку можна відчути на кожному кроці. Закохатися у столицю Нідерландів змусять впізнавані вулиці, велосипедні доріжки й романтичні канали.

Туристам радять проїхатися каналами, відвідати Вонделпарк, Рейксмузей, музей Ван Гога, а також Будинок Анни Франк. У цьому місті розташовано чимало пивних пабів – від Heineken до локальних закладів, які обожнюють місцеві.

Яке місто підійде для пенсіонерів?

Місто Кассі на півдні Франції ідеально підходить для пенсіонерів завдяки комфортній погоді та компактності, що робить його зручним для спокійних прогулянок, пише Mirror. Кассі може бути базою для прогулянок до природи, особливо до Каланків та Кап-Канай, але влітку воно переповнене туристами. Саме тому весна – ідеальний час для міської подорожі в цей красивий французький куточок.

