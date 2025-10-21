Осінь – особливий час для подорожей, головно завдяки зданим вразити кольорам цієї пори. От і на Тернопільщині восени є на що подивитися.

Якщо ви зараз плануєте поїздку, зверніть увагу на ці три локації, які подарують неймовірні враження. 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість про них докладніше.

Топ неймовірних місць Тернопільщини: які варто відвідати ще цієї осені?

Оглядовий майданчик Інь і Янь у селі Литячі.

Він розташований на правому березі величного Дністра. Цей майданчик відкриває дивовижну панораму з двома природними островами у формі відомого символу гармонії та балансу.

Осінь тут особливо прекрасна, коли дерева навколо грають золотавими та червоними відтінками.​

Джуринський водоспад у селі Нирків.

Це один із найвищих і наймальовничіших водоспадів Тернопільщини. Осінь зі своїми прохолодними туманами і яскравим листям робить це місце особливо романтичним і атмосферним.

А навколо водоспаду – каньйон зі стрімкими скелями та печерами, що робить подорож ще привабливішою.

Дністровський каньйон.

Цей Національний природний парк охоплює значну територію, понад 10 тисяч гектарів. Як зазначає профільний сайт dnistercanyon, це ціла величава та несподівана природна країна, що різко контрастує зі спокійним рельєфом Прикарпаття й Поділля.

Каньйон дійсно вражає величчю, а ще пропонує рафтинг, піші прогулянки та незабутні панорами, особливо у золоті осінніх кольорів.

