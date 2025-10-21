Три локации, которые стоит посетить этой осенью на Тернопольщине
- Смотровая площадка Инь и Янь в селе Литячи открывает панораму с двумя островами в форме символа гармонии, особенно живописную осенью.
- Днестровский каньон предлагает рафтинг, пешие прогулки и способны поразить панорамы, контрастируя со спокойным рельефом Прикарпатья и Подолья.
Осень – особенное время для путешествий, главным образом благодаря впечатляющим цветам этой поры. Вот и на Тернопольщине осенью есть на что посмотреть.
Если вы сейчас планируете поездку, обратите внимание на эти три локации, которые подарят невероятные впечатления. 24 Канал со ссылкой на IGotoWorld расскажет о них подробнее.
Топ невероятных мест Тернопольщины: какие стоит посетить еще этой осенью?
Смотровая площадка Инь и Янь в селе Литячи.
Она расположена на правом берегу величественного Днестра. Эта площадка открывает удивительную панораму с двумя природными островами в форме известного символа гармонии и баланса.
Осень здесь особенно прекрасна, когда деревья вокруг играют золотистыми и красными оттенками.
Джуринский водопад в селе Нырков.
Это один из самых высоких и самых живописных водопадов Тернопольщины. Осень со своими прохладными туманами и яркими листьями делает это место особенно романтичным и атмосферным.
А вокруг водопада – каньон с отвесными скалами и пещерами, что делает путешествие еще более привлекательным.
Панорамы в селе Литячи и Джуринский водопад: смотрите видео yuliapidstavskaa
Днестровский каньон.
Этот Национальный природный парк охватывает значительную территорию, более 10 тысяч гектаров. Как отмечает профильный сайт dnistercanyon, это целая величавая и неожиданная природная страна, резко контрастирующая со спокойным рельефом Прикарпатья и Подолья.
Каньон действительно поражает величием, а еще предлагает рафтинг, пешие прогулки и незабываемые панорамы, особенно в золоте осенних цветов.
Днестровский каньон: смотрите видео YuliiaShcher
А какие интересные исторические туристические локации Тернопольщины стоит посетить?
Збаражский замок. Это крепость XVI века, что выдержала многочисленные осады и даже сегодня поражает туристов величием и музейными экспозициями.
Почаевская лавра. Это один из самых известных религиозных паломнических центров Украины, привлекающий тысячи людей. Лавра имеет богатую историю, уникальную архитектуру, а еще и расположена в живописной местности.
