Если вы сейчас планируете поездку, обратите внимание на эти три локации, которые подарят невероятные впечатления. 24 Канал со ссылкой на IGotoWorld расскажет о них подробнее.

Топ невероятных мест Тернопольщины: какие стоит посетить еще этой осенью?

Смотровая площадка Инь и Янь в селе Литячи.

Она расположена на правом берегу величественного Днестра. Эта площадка открывает удивительную панораму с двумя природными островами в форме известного символа гармонии и баланса.

Осень здесь особенно прекрасна, когда деревья вокруг играют золотистыми и красными оттенками.

Джуринский водопад в селе Нырков.

Это один из самых высоких и самых живописных водопадов Тернопольщины. Осень со своими прохладными туманами и яркими листьями делает это место особенно романтичным и атмосферным.

А вокруг водопада – каньон с отвесными скалами и пещерами, что делает путешествие еще более привлекательным.

Днестровский каньон.

Этот Национальный природный парк охватывает значительную территорию, более 10 тысяч гектаров. Как отмечает профильный сайт dnistercanyon, это целая величавая и неожиданная природная страна, резко контрастирующая со спокойным рельефом Прикарпатья и Подолья.

Каньон действительно поражает величием, а еще предлагает рафтинг, пешие прогулки и незабываемые панорамы, особенно в золоте осенних цветов.

А какие интересные исторические туристические локации Тернопольщины стоит посетить?