3 замки Тернопільщини, які обов'язково варто відвідати цієї весни
- Тернопільщина багата на замки, як-от Збаразький, Теребовлянський та Вишнівецький, які варто відвідати навесні.
- Збаразький замок славиться історією, Теребовлянський – мурами, а Вишнівецький палац відомий як "Малий Версаль".
Тернопільщина – один із найбагатших на замки регіон України. А навесні, коли зелень огортає давні мури й туристів ще небагато, чи не найкращий час їх побачити.
Зокрема, трійку найяскравіших – Збаразький, Вишнівецький та Теребовлянський. 24 Канал залюбки розповість про них докладніше.
Навесні вони найгарніші: чому варто відвідати Збараж, Теребовлю та Вишнівець?
Збаразький замок у місті Збараж розташований за трохи більш як 20 кілометрів від Тернополя. Це одна з найкраще збережених оборонних споруд регіону, як пише vue.gov.ua, зведена у XVII столітті у палацовому стилі ренесанс із поєднанням із бастіонними фортифікаціями.
Замок оточений могутніми валами та бастіонами, а на його території зберігся найглибший колодязь області – там понад 70 метрів до дна. Сьогодні у стінах фортеці діє музей з різними експозиціями, зокрема зброї.
До слова, саме там, у Збаражі, у 1649 році відбулася легендарна облога під час визвольної війни Богдана Хмельницького. Її події лягли в основу роману Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" і однойменного фільму Єжи Гофмана.
Теребовлянський замок у місті Теребовля стоїть на високому пагорбі над річкою Гнізна. Перші укріплення тут з'явились ще у IX столітті, як зазначає портал karpaty.info, потім його суттєво розбудували. Відтак стіни стали 4 метрів завтовшки й сягнули 18 у висоту.
Сам замок витримав понад 15 великих облог, зокрема монгольську і турецьку навали. Найвідоміша сторінка його історії – оборона 1675 року. За переказами, на захист міста піднялися жінки та змусили чоловіків відмовитись від капітуляції перед турками.
Замок нині у стані мальовничих руїн, особливо здатних вразити серед зелені навесні. А ще звідти відкривається один із найкращих краєвидів на долину Гнізни.
Вишнівецький палац у селищі Вишнівець – міцна споруда, але не суворий замок, а радше пишна барокова резиденція. Саме її французький письменник Оноре де Бальзак, як пише zaxid.net, називав "Малим Версалем".
Зведений у XVI – XVIII століттях магнатами Вишневецькими, палац мав чимало унікальностей. Серед них – мозаїчні підлоги, декоровані золотом і шовком стіни, та одну з найбільших приватних картинних галерей у тогочасній Європі.
Також варто знати, що навколо розлігся парк – колись площею у 220 гектарів. Саме там розташована легендарна "шахова" алея з 64 каштанів, висаджених у 8 рядів – за переказами, князь Ярема влаштовував тут шахові партії з живими людьми.
Які ще цікаві туристичні магніти Тернопільщини варто відвідати?
Місто Кременець. Це невелике поселення у підніжжі Кременецьких гір залишається одним із недооцінених туристичних напрямків Тернопільщини. А проте його справедливо називають одним із найгарніших міст країни – з автентичним старовинним центром, крутим рельєфом і різноманітними пам'ятками на будь-який смак.
Місто Бучач. Це старовинне поселення на Тернопільщині, що має унікальну архітектурну пам'ятку – ратушу XVIII століття. Її фасади колись прикрашали скульптури роботи Йоганна Георга Пінзеля, геніального скульптора, якого дослідники порівнюють із Мікеланджело.
Часті питання
Чому варто відвідати Збаразький замок?
Збаразький замок варто відвідати за його добре збережені оборонні споруди, величезні вали та бастіони, а також через музей з різними експозиціями. Він також відомий легендарною облогою 1649 року під час визвольної війни Богдана Хмельницького.
Які цікаві факти пов'язані з Вишнівецьким палацом?
Вишнівецький палац відомий як "Малий Версаль", а зведений у XVI – XVIII століттях магнатами Вишневецькими. Він мав мозаїчні підлоги, декоровані золотом і шовком стіни, та велику приватну картинну галерею. Поруч розташована "шахова" алея з 64 каштанів.
Яка історична подія пов'язана з Теребовлянським замком?
Найвідоміша сторінка історії Теребовлянського замку – оборона 1675 року, коли жінки міста піднялися на захист та змусили чоловіків відмовитися від капітуляції перед турками.