Зокрема, трійку найяскравіших – Збаразький, Вишнівецький та Теребовлянський. 24 Канал залюбки розповість про них докладніше.

Навесні вони найгарніші: чому варто відвідати Збараж, Теребовлю та Вишнівець?

Збаразький замок у місті Збараж розташований за трохи більш як 20 кілометрів від Тернополя. Це одна з найкраще збережених оборонних споруд регіону, як пише vue.gov.ua, зведена у XVII столітті у палацовому стилі ренесанс із поєднанням із бастіонними фортифікаціями.

Замок оточений могутніми валами та бастіонами, а на його території зберігся найглибший колодязь області – там понад 70 метрів до дна. Сьогодні у стінах фортеці діє музей з різними експозиціями, зокрема зброї.

До слова, саме там, у Збаражі, у 1649 році відбулася легендарна облога під час визвольної війни Богдана Хмельницького. Її події лягли в основу роману Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" і однойменного фільму Єжи Гофмана.

Теребовлянський замок у місті Теребовля стоїть на високому пагорбі над річкою Гнізна. Перші укріплення тут з'явились ще у IX столітті, як зазначає портал karpaty.info, потім його суттєво розбудували. Відтак стіни стали 4 метрів завтовшки й сягнули 18 у висоту.

Сам замок витримав понад 15 великих облог, зокрема монгольську і турецьку навали. Найвідоміша сторінка його історії – оборона 1675 року. За переказами, на захист міста піднялися жінки та змусили чоловіків відмовитись від капітуляції перед турками.

Замок нині у стані мальовничих руїн, особливо здатних вразити серед зелені навесні. А ще звідти відкривається один із найкращих краєвидів на долину Гнізни.

Вишнівецький палац у селищі Вишнівець – міцна споруда, але не суворий замок, а радше пишна барокова резиденція. Саме її французький письменник Оноре де Бальзак, як пише zaxid.net, називав "Малим Версалем".

Зведений у XVI – XVIII століттях магнатами Вишневецькими, палац мав чимало унікальностей. Серед них – мозаїчні підлоги, декоровані золотом і шовком стіни, та одну з найбільших приватних картинних галерей у тогочасній Європі.

Також варто знати, що навколо розлігся парк – колись площею у 220 гектарів. Саме там розташована легендарна "шахова" алея з 64 каштанів, висаджених у 8 рядів – за переказами, князь Ярема влаштовував тут шахові партії з живими людьми.

