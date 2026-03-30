В частности, тройку самых ярких – Збаражский, Вишневецкий и Теребовлянский. 24 Канал охотно расскажет о них подробнее.

Весной они самые красивые: почему стоит посетить Збараж, Теребовлю и Вишневец?

Збаражский замок в городе Збараж расположен в чуть более чем 20 километрах от Тернополя. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся оборонительных сооружений региона, как пишет vue.gov.ua, возведенное в XVII веке в дворцовом стиле ренессанс с сочетанием с бастионными фортификациями.

Замок окружен мощными валами и бастионами, а на его территории сохранился самый глубокий колодец области – там более 70 метров до дна. Сегодня в стенах крепости действует музей с различными экспозициями, в частности оружия.

К слову, именно там, в Збараже, в 1649 году состоялась легендарная осада во время освободительной войны Богдана Хмельницкого. Ее события легли в основу романа Генрика Сенкевича "Огнем и мечом" и одноименного фильма Ежи Гофмана.

Теребовлянский замок в городе Теребовля стоит на высоком холме над рекой Гнезна. Первые укрепления здесь появились еще в IX веке, как отмечает портал karpaty.info, потом его существенно перестроили. Так что стены стали 4 метров толщиной и достигли 18 в высоту.

Сам замок выдержал более 15 крупных осад, в частности монгольское и турецкое нашествия. Самая известная страница его истории – оборона 1675 года. По преданию, на защиту города поднялись женщины и заставили мужчин отказаться от капитуляции перед турками.

Замок сейчас в состоянии живописных руин, особенно поразительных среди зелени весной. А еще оттуда открывается один из лучших видов на долину Гнезны.

Вишневецкий дворец в поселке Вишневец – крепкое сооружение, но не строгий замок, а скорее пышная барочная резиденция. Именно ее французский писатель Оноре де Бальзак, как пишет zaxid.net, называл "Малым Версалем".

Возведенный в XVI – XVIII веках магнатами Вишневецкими, дворец обладал многими уникальностями. Среди них – мозаичные полы, декорированные золотом и шелком стены, и одну из крупнейших частных картинных галерей в тогдашней Европе.

Также стоит знать, что вокруг разлегся парк – когда-то площадью в 220 гектаров. Именно там расположена легендарная "шахматная" аллея из 64 каштанов, высаженных в 8 рядов – по преданию, князь Ярема устраивал здесь шахматные партии с живыми людьми.

