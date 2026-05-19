Природа намалювала дещо неймовірне: як знайти острови Інь та Янь у Дністровському каньйоні

Посеред звивистого Дністра та поблизу тернопільського села Литячі природа створила один із найвпізнаваніших і найзагадковіших світових символів. Причім його не завжди можна побачити.

Мовиться про острови Інь і Янь, які то зникають під водою, то знову виринають на поверхню. З посиланням на IGotoWorld і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Дивіться також Де в Україні стоїть ратуша, колись прикрашена скульптурами Пінзеля

Драконяче око або символ гармонії: що це за острів на Дністрі, здатний здивувати будь-кого?

Ці острови виникли у 1969 році внаслідок великої повені, коли Дністер вийшов із берегів і залишив два піщано-намулові масиви посеред річища. Відтоді час до часу вони то пірнали під воду, то виринали знову – залежно від рівня Дністра.

Офіційно це місце називається Литяцькі острови. Та у народі їх знають не інакше як "Інь і Янь", бо тут два клаптики землі розділені вузькою вигнутою протокою, яка власне і формує знаменитий силует. Дехто, втім, бачить у цьому обрисі драконяче око – і така версія теж живе у туристичних розповідях.

Інь і Янь вважають більш туристично привабливою назвою, а вигадали її з візуальної схожості форми цієї пари островів із китайським символом, якщо дивитися на них із висоти пташиного польоту. Сам символ позначає "темне" й "світле", як пише esu.com.ua, полярність світових сил, і загалом дуалістичність Всесвіту.

Трохи цифр: площа островів – близько 5 гектарів, а найвища точка – всього метр над рівнем води. Під час посухи протока між ними може повністю зникнути, і тоді Інь та Янь зливаються в єдине ціле. А коли повінь, то вони повністю пірнають під воду.

Ось який вигляд має цей дивовижний острів у формі інь та янь на річці Дністер: дивіться відео vadymgrinko

Острови є частиною Національного природного парку "Дністровський каньйон". Вони розташовані на межі між Тернопільською та Івано-Франківською областями, що якраз проходить по річищу річки Дністер.

Цікавинка в тім, що Інь та Ян лежать ближче до правого берега, тож адміністративно вони на Івано-Франківщині. Але найближчий населений пункт, з якого туристи дивляться на острів і до якого є дорога – це село Литячі, що вже на Тернопільщині.

Що варто знати туристу про село Литячі на Тернопільщині?

Село Литячі, перші відомості про яке датовані ще далеким 1424 роком, розкинулося на Чортківщині у Тернопільській області на берегах Дністра. Причім ці береги біля села досить високі, і звідти відкривається чудовий панорамний краєвид на острови Інь і Янь та інші. А ще краще та ближче їх можна роздивитися під час сплаву Дністром, як зауважують на 0352.ua.

Дістатися до Литячів можна через Тернопіль або Івано-Франківськ маршрутками або власним авто. Від села до острова – тільки вплав човном, байдаркою або катамараном, адже острів не з'єднаний із суходолом жодним мостом чи переходом. Загалом, туристична інфраструктура тут ще далека від ідеального стану.

Нам потрібно розвивати туризм на території Дністровського каньйону, адже у природоохоронних зонах можна створити багато цікавих проєктів, зокрема – глемпінги,

– говорив ще у 2020 році голова Туристичної ради Івано-Франківської області Андрій Матійчик, як писали на dzerkalo.media.

Найкрасивіші краєвиди з дрона над селом Литячі на Тернопільщині: дивіться відео vetalon21

Дійсно, до сьогодні на Дністрі розвинулася мережа глемпінгів (це від поєднання слів гламурний і кемпінг, тобто відпочинок на природі з готельними зручностями), але у більш відомих локаціях, як-от Бакота. Ділянка ж Дністровського каньйону біля села Литячі поки що залишається повністю дикою.

До слова, поруч з островами є Печера Відлюдника, як зазначає funtime.com.ua, пов'язана з легендами про монаха, який жив тут у першій половині XX століття. І тут відсутність інфраструктури грає навіть позитивну роль, адже пошук локації перетворюється на справжній пригодницький квест.

Які ще неординарні туристичні магніти Тернопільської області варто відвідати кожному?

До 1939 року тут був популярний курорт європейського значення, знаний у народі як "польська Рів'єра", а сьогодні це одне із найзнаменитіших за красою місць у регіоні – Заліщики. Місто розташоване на унікальному природному плацдармі – Дністер огинає його майже що на 360 градусів, тож Заліщики скидаються на острів.

І як не згадати про Кременець – одне з найкрасивіших міст Тернопільщини, розташоване у підніжжі Кременецьких гір. Тут на Замковій горі стоять руїни середньовічної фортеці, з вершини якої відкривається мальовнича панорама всього регіону. Гірський силует і барокові костели роблять Кременець несхожим на жодне інше місто України.