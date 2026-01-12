Це Кременецький замок у Тернопільській області. І 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про нього докладніше.

Дивіться також Цей розкішний закинутий замок називають найромантичнішими руїнами Тернопільщини

Чому Кременецький замок на Тернопільщині варто побачити кожному?

Кременецький замок розташований на горі Бона на висоті 397 метрів над рівнем моря. Перші укріплення тут з'явилися ще у VIII – IX століттях для захисту від кочівників. А у 1240 – 1241 роках під час монголо-татарської навали замок став одним із трьох у Русі, які вціліли під час нашестя Батия.

Батий зруйнував Київ, та не зміг взяти Кременецьку твердиню – гора та мури стали непереборною перешкодою.​ Далі у 1259 році монгольський полководець Бурундай змусив волинського князя Василька зруйнувати фортифікаційні споруди – проте й тоді замок на Боні встояв.​

У 1569 році Кременецький замок перейшов до королеви Бони, яка перебудувала його у ренесансовому стилі та підсилила обороноздатність. Вона керувала Кременцем через старост та запам'яталася новими непосильними податками для людей.​

І от восени 1648 року після шеститижневої облоги замок здобули козаки на чолі з Максимом Кривоносом та за підтримки місцевих повстанців. Як зазначає ye.ua, після цього козаки дуже сильно поруйнували фортифікації, і відтоді замок оборонної функції не виконував.

Кременецький замок витримав облогу Батия, але не козаків: дивіться відео lavromandry

Який сучасний стан Кременецького замку? Це контрольовані руїни – тобто мури частково відновлені завдяки реставраційним роботам. У 2025 році тут тривали розкопки, й археологи навіть виявили нові артефакти, зокрема кераміку, срібну брошку, литовську гривню та монети XVI століття.​

Відвідати локацію просто – підйом на гору Бона займає до пів години стежкою, а з вершини відкривається приголомшливий краєвид на все місто Кременець та околиці. Сам Кременець розташований у підніжжі гір, і дістатися туди можна машиною або автобусом з Тернополя чи Львова.

Які ще історичні туристичні магніти Тернопільщини варто побачити кожному?