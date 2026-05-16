Але саме тому тут можна досі відпочивати без натовпів, без завищених цін і без відчуття "конвеєра". За матеріалами енциклопедії Britannica і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Що найцікавіше слід знати про Албанію, яка може стати головним туристичним відкриттям 2026 року?

Албанія займає майже 29 тисяч квадратних кілометрів (це трохи менше, ніж, наприклад, площа також приморської Одеської області в Україні). А лежить вона на заході Балканського півострова, між Адріатичним та Іонічним морями.

Сусіди Албанії – Чорногорія на півночі, Косово і Північна Македонія на сході, а Греція на півдні. Столиця країни – Тирана, а населення сягає приблизно 2,5 мільйона людей.

Албанці, зауважимо, вважають себе нащадками іллірійців, які прийшли на Балкани близько 2000 року до нашої ери. Кілька століть вони жили під Римом, потім на тих землях панувала Візантія, постійно набігали готи, гуни, болгари й слов'яни.

Певна "стабільність" прийшла у XV столітті, коли Османська імперія захопила територію албанців та утримувала її 4 сторіччя. Цим, власне, відрізавши Албанію від цивілізації Заходу. Незалежність країна проголосила аж у листопаді 1912 року, та й тоді великі держави відрізали від неї близько половини земель.

Після Другої світової війни до влади прийшов Енвер Ходжа – радикальний комуніст, чий режим навіть у СРСР вважали занадто жорстким. Ходжа знову закрив Албанію від усього світу, а ще й заборонив релігію та приватну власність.

Зверніть увагу: сучасна Албанія впевнено рухається вперед разом із розвиненим світом. У 2009 році країна вступила до НАТО, у 2014 здобула статус кандидата до ЄС. Сьогодні це демократична держава з певною ноткою екзотики як для Європи.

750 тисяч бункерів, пам'ятки ЮНЕСКО і море: які є причини їхати в Албанію?

Згаданий вище Ходжа правив 40 років і залишив по собі незвичайну спадщину – під 750 тисяч бетонних бункерів, як пише travelandtourworld.com, розкиданих по всій країні у полях, на пляжах, у горах і навіть між будинками. Їх настільки багато, що це в середньому по кілька десятків на кожну квадратну милю.

Сьогодні важка спадщина стала однією з туристичних фішок. Частину з бункерів перетворили на кафе, хостели та артпростори. Наприклад, у Тирані працюють 2 підземні музеї Bunk'Art – комплекси з виставками про добу холодної війни та з інсталяціями сучасних митців.

Інша важлива туристична принада Албанії – море. Берегова лінія тут досить значна – 316 кілометрів, причім різноманітна. На північ від Вльори тягнеться піщана Адріатика, на південь – скелястий Іонічний берег, де вода настільки прозора, що дно видно на глибині у кілька метрів.

Для любителів історії країна пропонує кілька цікавих пам'яток ЮНЕСКО. Це Берат, Гірокастра та Бутрінт – старовинні міста, і дуже різні. Берат – Місто тисячі вікон з білими будинками на схилі гори та древнім замком Кала, візантійськими церквами та мечетями. Гірокастра – з темного каміння, з масивними будинками-баштами, давньою фортецею та базаром XVIII століття.

А Бутрінт – це унікальний порт за 20 кілометрів від Саранди, що був грецькою колонією, римським містом і єпископством. Тут вам і руїни амфітеатру, і баптистерій V століття з мозаїчною підлогою, і навіть венеціанські вежі.

Цікаві факти про Албанію. Канун – давній гірський кодекс честі й гостинності, що регулює усе від приймання гостей до розв'язання суперечок – у деяких гірських селах живий і досі. Разом із цим у країні – релігійна гармонія: мусульмани, православні та католики мирно живуть тут поруч уже кілька століть, і це задокументована культурна цінність Албанії.

Мальдіви по-балканськи: які пляжі Албанії вважають найкращими?

Албанська Рив'єра – іонічне узбережжя від Вльори до Саранди – є головним пляжним козирем країни. А найвідоміший пляж – Ксаміль: тут бірюзова вода та привабливі острівці, як пише weroad.com, просто за берегом, до яких можна доплисти самостійно чи на каяку. Цю місцину справедливо порівнюють з Карибами та Сейшелами.

Дхермі – інший гарний пляж, довгий та зі стильними клубами вдень і найкращими заходами сонця ввечері. Також варто звернути увагу на Джіпе – прихований пляж у кінці вапнякового каньйону, куди треба 20 хвилин іти пішки червоною землею. А найкращий північний пляж назвав на Lonely Planet канадський тревел-журналіст Джоел Балсам.

Чарівне містечко Шкодер є відправною точкою для походів у "Прокляті гори", які також називають Албанськими Альпами. Воно розташоване всього за 30 кілометрів від довгого пляжу Веліпоя на Адріатичному узбережжі з дрібним піском та численними стильними приморськими барами з атмосферою молодої Французької Рив'єри,

– розповів Балсам.

Цікавою є й Грама Бей – бухта, доступна майже завжди тільки човном. Там на скелях досі видно написи, залишені давніми моряками, які шукали укриття від штормів. Загалом, сезон на Іонічному узбережжі триває з червня по вересень, і саме останній місцеві вважають найкращим місяцем – море тепле, людей менше, ба й ціни нижчі.

До слова про ціни. Албанія залишається однією з найдешевших туристичних країн Європи, і точно одна з найдоступніших у Середземномор'ї. Відпочинок тут обійдеться помітно дешевше, ніж у сусідній Греції чи Хорватії, хіба можна порівняти з Болгарією. Вартість вечері у ресторані чи ночівлі в Албанії приємно дивують туристів з України, даючи змогу відкласти кошти на інші розваги.

А які ще є цікаві туристичні магніти на Балканах?

Поруч з Албанією розташована Чорногорія – можливо, наймодніша країна Європи для пляжного відпочинку. Попри невелику площу, вона щороку приваблює близько 2,5 мільйона туристів.

Трохи поодаль лежить Хорватія, утім, там більшість пляжів – кам'янисті, тому без спеціального взуття не обійтись. Зате вода у кранах придатна для пиття, а рівень злочинності – один із найнижчих у Європі.

А якщо подивитися на мапі в інший бік, там буде Болгарія. Це, як і Албанія, одна з найбюджетніших країн для літнього відпочинку на морі. Найкомфортніші курорти – Сонячний Берег, Созополь та Обзор.