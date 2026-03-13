Попри невеликі розміри, ця країна щороку приваблює близько 2,5 мільйона туристів. Це при тому, що влітку тут працюють лише два невеликі аеропорти. Видання Travel Off Path навіть назвало цей райський куточок "наймоднішою країною Європи для пляжного відпочинку".

Яку країну вважають наймоднішою у Європі для пляжної відпустки?

Більше не будемо тягнути кота за хвоста і нарешті розкриємо всі карти – мовиться про Чорногорію. Ця балканська перлина стає серйозним конкурентом популярних європейських літніх курортів.

Від європейського затоки до популярного затишного куточка Адріатики, Чорногорія переживає туристичний ренесанс, якого немає ніде,

– наголосило видання.

Як пише Lonely Planet, пляжний сезон у Чорногорії розпочинається на початку літа і триває до середини вересня. У травні Адріатичне море може бути прохолодним, тому відпустку краще планувати з червня. Пік сезону – липень та серпень. Щоправда, у цей період в країні дуже спекотно – стовпчики термометрів підіймаються до +32 градусів і вище.

Що обов'язково треба побачити у Чорногорії?

Котор – найвідоміше приморське місто Чорногорії, яке належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це середньовічне місто, укріплене товстими стінами, розташоване в мальовничій Которській затоці. Його вузькі звивисті вулички нагадують кадр з фільму. Дехто навіть порівнює Котор з хорватським Дубровником. Щоправда, туристів у Которі менше, а тому прогулянка тут буде комфортніша.

У тій самій затоці розташоване мальовниче рибальське село Пераст. Воно крихітне, але дуже атмосферне. У Перасті є 16 барокових палаців, церква Богоматері, яка стоїть на окремому острові, та багато красивих кам'яних будівель. Архітектура села нагадує італійську Венецію.

Цетинє – це найгарніше гірське село Чорногорії. Хоч тут немає узбережжя, та це місто точно вартує уваги через свої вражаючі краєвиди на гори. Також тут варто відвідати місцевий монастир, який вирізняється красивою архітектурою.

Найпопулярніший курорт Чорногорії серед молоді – це Будва. Тут є довга набережна з гучними закладами, нічні клуби, зручні пляжі тощо. При цьому, природа у Будві також дуже красива.

Один з пляжів у Будві

Ще одна локація, яку обов'язково треба побачити у Чорногорії, це національний парк Дурмітор. Гострі вершини, соснові ліси та льодовикові озера – природа тут неймовірна. Туристи можуть відвідати місцеві села, які нагадують альпійські, зайнятися рафтингом у каньйоні річки Тара та відправитися у пішохідні маршрути місцевістю.

