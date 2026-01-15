Досвідчені туристи кажуть, що подорож на Мальдіви часто є хайповим, а світі знайдеться чимало інших місць, які не менш красиві, але в рази дешевші й доступніші, пише 24 Канал з посиланням на Travel Off Path.

Читайте також Не Італія та не Франція: недооцінений куточок Європи, який має найкрасивіший порт у світі

Куди поїхати на відпочинок замість дорогої країни?

Цього року популярності набуде тенденція пошуку "двійників" – дешевших аналогів відомих туристичних напрямків. Експерти кажуть, що вапнякові скелі Таїланду існують в інших місцях також, а блакитні куполи можна побачити не лише в Санторіні у Греції.

Щоб знайти близнюка обраного напрямку, варто скористатися алгоритмом The Uncovered Engine, який аналізує "ДНК подорожі". До уваги береться архітектурний стиль, прозорість води, колір піску чи скупчення людей. Далі сканується глобальна база даних, яка налічує понад 100 маловідомих місць, тож знайти країну-двійника досить просто.

Автори матеріалу навели приклад трьох країн, який визначили за цим алгоритмом.

Палаван замість Мальдів

Регіон на Філіппінах має таку ж бірюзову воду й вапнякові лагуни, як на Мальдівах. Та якщо відпочинок на популярних островах обійдеться від 1500 доларів то на Палавані водний котедж на островах Мінілок чи Кауаян обійдеться у 350 – 500 доларів. Економія складає 70%.



Красивий Палаван / Фото Pinterest

Сіді-Бу-Саїд замість Санторіні

Неймовірна синьо-біла архітектура з краєвидом на Середземне море в Тунісі виглядає ідентично, як на Санторіні. Плануючи відпочинок у Тунісі, заплануйте тур в Сіді-Бу-Саїд, щоб побачити неймовірне місто, яке дуже сильно схоже на грецький острів. Економія цього напрямку складе 85%.



Неймовірний Сіді-Бу-Саїд / Фото Pinterest

Бакалар замість Тулума

Мексиканський Тулум закріпив за собою статус популярного, але дуже дорогого місця. Але лише за дві години їзди від нього знаходиться "Лагуна семи кольорів", де можна побачити еко-бунгало, кришталево чисту воду й розкішну атмосферу, яка панувала в Тулумі ще 10 років тому. Економія тут становить 85%.

Мальовничий Бакалар / Фото Pinterest

Куди поїхати на відпочинок у 2026 році?

Популярні літні напрямки 2026 року включають Дубай, Барбадос, Орландо, Нью-Йорк, Канкун, Крит, Ларнаку, Корфу, Мальдіви та Алгарве, пише Daily Mail. Також у 2026 році можна вирушити у такі місця, як Аруша, Брюссель, Провінція Чірікі та Долина Олень.

Що ще варто прочитати?