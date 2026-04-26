У місці з багатою козацькою історією: де народився Микола Зеров – майстер сонетної форми

Є на Полтавщині місто, де козацька минувшина – не музейний експонат, а жива реальність. Воно встигло побувати фортецею, сотенним центром й осередком Гадяцького полку.

А ще Зіньків, мовиться ж саме про це невелике містечко, є батьківщиною одного з найяскравіших українських поетів XX століття – Миколи Зерова. З посиланням на ipoltavets.com розповідаємо про це докладніше.

Тут народився Микола Зеров: чому його рідний Зіньків – більше, ніж звичайне містечко?

Перші згадки про Зіньків на Полтавщині датовані кінцем XVI століття, коли місто фігурувало у документах як фортеця, підлегла Речі Посполитій. У роки Визвольної війни Богдан Хмельницький наказав обнести Зіньків земляним валом, і місто стало сотенним центром Полтавського полку.

Трохи згодом, між 1662 та 1672 роками, воно навіть мало статус окремого Зіньківського полку. Пізніше увійшло до складу Гадяцького полку і залишалося там аж до знищення козацького устрою у 1782 році. До сьогодні Зіньків лежить на березі річки Ташань за 80 кілометрів від Полтави та береже пам'ять тієї епохи.

І саме там 26 квітня 1890 року народився Микола Зеров, як зазначає osvita.ua – поет, літературознавець, перекладач і лідер українських неокласиків. Батько Миколи Костянтин працював у місцевій школі, а мати Марія походила з козацького роду Яреськів з-під Диканьки. У родині було 11 дітей, і Микола був найстаршим.

Читати Зеров навчився у 4 роки й одразу, за його ж власними словами, став "бібліофагом" – пожирачем книг. Після Зінькова Микола вчився в Охтирці, потім у Києві, але саме полтавське містечко з його козацьким духом та атмосферою вчительської родини заклало ту основу, з якої виросте один із найтонших знавців античної поезії й майстер сонетної форми.

Зеров знав 12 мов, перекладав Вергілія і Горація, та писав сонети бездоганної будови українською мовою. І, ясна річ, за це його ненавиділа радянська влада – у 1937 році Миколу Зерова розстріляли у Сандармоху серед тисяч інших жертв.

Зіньків сьогодні є невеликим містом з населенням близько 10 тисяч людей, воно відоме аграрним сектором, нафтогазовидобутком і цегельним виробництвом. Але той, хто знає його історію, приїжджає у Зіньків не по це, а по козацьку пам'ять та пам'ять про людину, яку вбили за любов до рідного слова.

Які ще туристичні магніти Полтавщини варто відвідати?

Палац у Березовій Рудці. Він пов'язаний з особистою історією Тараса Шевченка – саме там той гостював у родини Закревських і пережив нерозділене кохання до господині маєтку Платоніди Закревської. Палац і донині зберігає атмосферу тієї епохи та є одним із небагатьох матеріальних спадків мандрів Шевченка Полтавщиною.

Чорнухи, батьківщина Григорія Сковороди. На честь нашого мандрівного філософа, поета й просвітника XVIII століття там діє літературно-меморіальний музей. Також Чорнухи вважають точкою відліку сковородинського маршруту Полтавщиною, який завершує Сковородинівка, де філософ помер і похований.